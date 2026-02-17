تاکید بر برنامه محوری و اصلاح ساختار اداری در سازمان غذا و دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، نقی شهابی مجد با اشاره به اینکه سازمان غذا و دارو دارای برنامه مدون و مبتنی بر بودجه مصوب است، گفت: وقتی برنامه مشخص وجود دارد، ارزیابیها باید بر اساس خروجی و محصول انجام شود نه صرفاً حضور فیزیکی و نظارتهای شکلی.
وی با تأکید بر رویکرد خروجیمحور در مدیریت افزود: مدیران باید بر مبنای نتیجه پاسخگو باشند. ساختارها نیز باید در خدمت تحقق اهداف باشند، نه مانع آن.
شهابی مجد به ضرورت بازنگری در برخی دستورالعملهای محدودکننده اشاره کرد و گفت: برخی موارد که در گذشته بهعنوان قانون تلقی میشد، در واقع دستورالعملهای داخلی بوده و نیازمند اصلاح است. اصلاح تشکیلات و بهروزرسانی ضوابط اداری باید متناسب با نیاز روز انجام شود.
در این نشست بر تقویت ساختار سازمانی متناسب با مأموریتهای حاکمیتی و نظارتی سازمان تأکید شد و برنامهمحوری بهعنوان محور اصلی ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گرفت.
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