به گزارش خبرگزاری مهر، میکائیل حاتمیان روز سهشنبه اظهار کرد: در اجرای احکام صادره قضایی و با هدف حفاظت از اراضی کشاورزی، عملیات قلعوقمع ساختوسازهای غیرمجاز در باسمنج از توابع تبریز با حضور عوامل اجرایی و همکاری دستگاههای مرتبط انجام شد.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی افزود: صیانت از این اراضی یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت غذایی و پایداری تولید در بخش کشاورزی است و امور اراضی با هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی برخورد جدی خواهد داشت.
حاتمیان ادامه داد: برخی سودجویان با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی، علاوه بر وارد کردن خسارت به منابع تولید، حقوق نسلهای آینده را نیز تهدید میکنند؛ از اینرو تمامی ساختوسازهای غیرقانونی پس از طی مراحل قانونی و اخذ احکام قضایی، در کوتاهترین زمان ممکن تخریب میشود.
وی تصریح کرد: این مدیریت با همکاری مستمر دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول، روند پایش و نظارت بر اراضی کشاورزی را با جدیت ادامه داده و اجازه نخواهد داد تغییر کاربری غیرمجاز ظرفیت تولید کشاورزی منطقه را تهدید کند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز گفت: در این عملیات ۶۱ قطعه از اراضی کشاورزی به مساحت حدود ۵.۴ هکتار که برخلاف ضوابط قانونی تغییر کاربری یافته بودند، بر اساس دستور مقام قضایی قلعوقمع شد.
به گفته وی، پس از اجرای حکم مقرر شده است اراضی یادشده به وضعیت اولیه و کاربری زراعی بازگردانده شود تا امکان بهرهبرداری مجدد کشاورزی فراهم شود؛ اقدامی که در چارچوب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و با هدف جلوگیری از تضییع منابع پایه تولید کشاورزی در آذربایجان شرقی انجام شده است.
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