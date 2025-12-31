توسعه اصولی اراضی فاز ۲ خاوران تبریز وارد مرحله اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نجفیان، روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران افزود: این مصوبه شفاف، مسیر تهیه طرح تفصیلی و صدور پروانههای ساختمانی را هموار میکند و امکان توسعه برنامهریزیشده در این پهنه مهم شهری را فراهم میکند.
وی اظهار کرد: این مصوبه موجب صیانت از باغات، ارتقای کیفیت محیط شهری و هدایت توسعه پایدار، چارچوبی شفاف و الزامآور برای ساختوساز و تفکیک اراضی در تبریز میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی گفت: دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری ویژه تبریز که پیشتر در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب نهایی رسیده بود، پس از طی مراحل قانونی، بهصورت رسمی به استانداری آذربایجان شرقی ابلاغ شد و از این پس مبنای اقدام تمامی دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری خواهد بود.
نجفیان، ادامه داد: این دستورالعمل با رویکردی روشن و آیندهنگر، همزمان سه هدف کلیدی شامل حفاظت از باغات و اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز و ساماندهی اصولی توسعه شهری را دنبال میکند و نقطه پایانی بر سالها ابهام و چندگانگی در ضوابط ساختوساز باغات شهر تبریز به شمار میرود.
وی با بیان اینکه بخش مهم و راهبردی این مصوبه، تعیین ضوابط ویژه اراضی فاز ۲ خاوران است، یادآور شد: این ضوابط به طور مشخص برای اراضی خالی این محدوده تدوین شده و چارچوب روشنی برای تفکیک، تراکم ساختمانی، سطح اشغال، تعداد طبقات، نوع استفاده و تأمین پارکینگ ارائه میدهد.
نجفیان، افزود: این دستورالعمل مبنای تهیه طرح تفصیلی اراضی فاز ۲ خاوران بوده و صدور پروانه ساختمانی پس از تهیه طرح تفصیلی میسر خواهد شد.
وی اظهار کرد: این اداره کل آماده است برای رفع نگرانی مالکان و حل معضل چندین دههای مردم این منطقه، به محض آماده شدن طرح، بررسیها و اقدامات لازم را جهت تصویب در کمسیون ماده ۵ انجام دهد.
