تهیه شناسنامه کاری برای بانوان کارآفرین روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره قیومی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان در دیدار با رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، مدیرکل دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری و نمایندگان امور بانوان دستگاههای مرتبط در حوزه زنان روستایی و عشایری، با تاکید بر ضرورت این نظاممندی، گفت: در حال طراحی و اجرای طرحی هستیم که بر اساس آن، هر بانوی کارآفرین یک شناسنامه کاری خواهد داشت؛ شناسنامهای که میزان آموزشها، دورههای گذراندهشده، نوع فعالیت اقتصادی و روند رشد کسبوکار را بهصورت مستمر ثبت و پایش میکند تا بتوانیم خلأها را شناسایی و جبران کنیم.
وی به همکاری اولیه با شرکت همراه اول و دیجیکالا اشاره کرد و افزود: در چارچوب مسئولیت اجتماعی این شرکتها، مقرر شده در سه استان کشور بهصورت آزمایشی دورههای تخصصی آموزش کسبوکار برای بانوان کارآفرین روستایی برگزار شود.
افزایش نقش زنان در تولیدات کشاورزی
در ادامه نشست ابوالفضل فرجی، معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، با اشاره به افزایش نقش زنان در خردهمالکیتهای کشاورزی گفت: سهم زنان در تولیدات کشاورزی سالبهسال در حال افزایش است و این روند نشاندهنده تقویت حضور آنان در عرصه تولید است.
وی بر اهمیت ورود بخش خصوصی به حوزه کشاورزی تأکید کرد و افزود: در شرایط کنونی، مشارکت بخش خصوصی میتواند نقش مهمی در تقویت زنجیره تولید و توسعه فعالیتهای زنان ایفا کند.
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