فعالیت ۱۷۵ تعاونی زنان روستایی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ به مناسبت روز جهانی غذا و نیز روز جهانی زنان روستایی و عشایری نهمین همایش ملی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.

غلامرضا گل محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نهمین همایش روز جهانی زنان روستا و عشایر، گفت: کشاورزان، محققان و مردم ما یاد گرفتند روی پای خود بایستند، اما وقتی این صحبت به میان می‌آید که غذا و آنچه مربوط به کشاورزی است، تحریم نیست، انتظار بر آن است که این امر محقق شود.

به گفته وی، اگر می‌خواهیم زنان روستایی توانمند شوند و با استفاده از ظرفیت زنان روستایی به امنیت غذایی پایدار کمک شود و از طرفی افراد در روستاها بمانند و مهاجرت معکوس از شهر به روستاها داشته باشیم باید همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذی ربط پای کار بیایند.

گل محمدی با تاکید بر اجرای مصوبه الگوی کشت بیان کرد: در حال حاضر بحث الگوی کشت مطرح است، زمانی به طور کامل اجرا می‌شود که فرهنگ آن در کشور جا بیفتد؛ چرا که اجرای کامل آن به تنهایی توسط وزارت جهاد کشاورزی امکان پذیر نیست‌.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برای اجرای مصوبه الگوی کشت باید از ظرفیت دهیاران، زنان روستایی و بسیج استفاده شود تا با اجرای الگوی کشت به امنیت غذایی پایدار دست یابیم.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی یکی از برنامه‌های مهم دفتر زنان روستایی را فرهنگ سازی و توانمندسازی زنان روستایی اعلام کرد و افزود: اشتغال و کسب و کار و تکمیل زنجیره ارزش محصولات زنان روستایی است که در سال گذشته ۳۲ زنجیره ارزش کسب و کار در بخش زنان روستایی تدوین و اجرا شد و امسال بر اساس برنامه به ۱۱۰ زنجیره ارزش کسب و کار افزایش می‌یابد.

به گفته وی، اکنون ۱۲ هزار زن تسهیل گر روستایی پس از آموزش توانمند شدند و همواره آماده ارائه خدمات به زنان روستایی هستند و حدود ۴ هزار و ۵۰۰ صندوق خرد زنان کشاورزی در سراسر کشور راه اندازی و ۱۷۵ تعاونی زنان روستایی تاسیس شده است.

گل‌محمدی در پایان گفت: برنامه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزایش صندوق‌ها و سرمایه آنها است.