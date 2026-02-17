مدیریت مصرف و ایفای تعهدات صنایع، کلید کاهش فشار بر شبکه برق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو ، مصطفی رجبی مشهدی سرپرست معاونت برق و انرژی وزارت نیرو در جمع مدیران ارشد صنعت برق کشور که به منظور معارفه سرپرست جدید شرکت توانیر برگزار شد، با اشاره به شرایط پیچیده حاکم بر شبکه، گفت: رشد فزاینده مصرف، محدودیتهای تولید و فشارهای اقتصادی ایجاب میکند که همه اجزای صنعت برق با یک فرماندهی واحد، منسجم و هماهنگ عمل کنند
وی با بیان اینکه تجربه عبور موفق از زمستان نشان داد همدلی ستاد و استانها عامل اصلی موفقیت است، افزود: هرگونه واگرایی در تصمیمگیری یا چندصدایی، هزینه پایداری شبکه را افزایش میدهد و باید از آن پرهیز شود.
رجبی مشهدی تاکید کرد: مدیریت شبکه برق کشور نیازمند تصمیمهای بهموقع، شجاعانه و مبتنی بر دادههای دقیق است.
سرپرست معاونت برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به اهمیت برنامهریزی پیشدستانه برای اوج بار، خاطرنشان کرد: پروژههای توسعهای، بهینهسازی و تعمیرات باید بدون وقفه و با اولویتبندی روشن اجرا شوند تا شبکه با آمادگی کامل وارد دوره اوج مصرف شود.
به گفته وی، مدیریت مصرف و ایفای دقیق تکالیف قانونی صنایع، نقش تعیینکنندهای در کاهش فشار بر شبکه دارد.
رجبی مشهدی همچنین کاهش تلفات، مقابله با برقهای غیرمجاز و توسعه هوشمندسازی را از الزامات پایداری شبکه برشمرد و گفت: ابزارهای نوین کنترلی زمانی اثربخش خواهند بود که با انضباط اجرایی و پیگیری مستمر همراه شوند.
وی در پایان با قدردانی از تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت برق در سراسر کشور تصریح کرد: با حفظ همگرایی، پرهیز از حاشیهها و تمرکز بر ماموریت اصلی، صنعت برق میتواند با اطمینان از اوج بار عبور کرده و تابآوری شبکه را ارتقا دهد
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