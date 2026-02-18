تداوم صدرنشینی تیم لایف استار در سوپر لیگ کاراته

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین هفته از نوزدهمین دوره رقابت های سوپر لیگ کاراته در سالن شهید کبگانیان تهران با برگزاری ۷ دیدار پیگیری شد و تیم لایف استار به صدرنشینی خود تداوم بخشید. نتایج هفته دوم این مسابقات به شرح زیر است:

دانشگاه ازاد صفر

لایف استار ۲۸



رعد پدافند هوایی همدان ۱۹

مناطق نفت خیز جنوب ۸



امید پاس ۲۸

شائولین آوای رزم صفر



نیروی زمینی ارتش ۹

پاس فراجا ۱۹



نیروی زمینی ارتش ۱۳

مناطق نفت خیز ۱۴



امید پاس ۶

رعد پدافند هوایی همدان ۲۲



لایف استار ۲۸

آوای رزم صفر

جدول رده بندی سوپر لیگ تا پایان هفته دوم:

۱- لایف استار ۵ مسابقه ۱۵ امتیاز تیمی ۱۳۴ امتیاز انفرادی

۲- رعد پدافند هوایی همدان ۵ مسابقه ۱۲ امتیاز تیمی ۱۰۱ امتیاز انفرادی

۳- دانشگاه آزاد اسلامی ۴ مسابقه ۹ امتیاز تیمی ۶۳ امتیاز انفرادی

۴- پاس فراجا ۴ مسابقه ۹ امتیاز تیمی ۶۰ امتیاز انفرادی

۵- امید پاس ۵ مسابقه ۶ امتیاز تیمی ۶۶ امتیاز انفرادی

۶- مناطق نفت خیز جنوب ۵ مسابقه ۶ امتیاز تیمی ۴۶ امتیاز انفرادی

۷- نیروی زمینی ارتش ۵ مسابقه صفر امتیاز تیمی ۴۳ امتیاز انفرادی

۸- شائولین آوای رزم ۵ مسابقه صفر امتیاز تیمی ۱۵ امتیاز انفرادی