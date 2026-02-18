۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۵۳

تداوم صدرنشینی تیم لایف استار در سوپر لیگ کاراته

دومین هفته سوپر لیگ کاراته با صدرنشینی تیم لایف استار به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین هفته از نوزدهمین دوره رقابت های سوپر لیگ کاراته در سالن شهید کبگانیان تهران با برگزاری ۷ دیدار پیگیری شد و تیم لایف استار به صدرنشینی خود تداوم بخشید. نتایج هفته دوم این مسابقات به شرح زیر است:

دانشگاه ازاد صفر
لایف استار ۲۸

رعد پدافند هوایی همدان ۱۹
مناطق نفت خیز جنوب ۸

امید پاس ۲۸
شائولین آوای رزم صفر

نیروی زمینی ارتش ۹
پاس فراجا ۱۹

نیروی زمینی ارتش ۱۳
مناطق نفت خیز ۱۴

امید پاس ۶
رعد پدافند هوایی همدان ۲۲

لایف استار ۲۸
آوای رزم صفر

جدول رده بندی سوپر لیگ تا پایان هفته دوم:

۱- لایف استار ۵ مسابقه ۱۵ امتیاز تیمی ۱۳۴ امتیاز انفرادی
۲- رعد پدافند هوایی همدان ۵ مسابقه ۱۲ امتیاز تیمی ۱۰۱ امتیاز انفرادی
۳- دانشگاه آزاد اسلامی ۴ مسابقه ۹ امتیاز تیمی ۶۳ امتیاز انفرادی
۴- پاس فراجا ۴ مسابقه ۹ امتیاز تیمی ۶۰ امتیاز انفرادی
۵- امید پاس ۵ مسابقه ۶ امتیاز تیمی ۶۶ امتیاز انفرادی
۶- مناطق نفت خیز جنوب ۵ مسابقه ۶ امتیاز تیمی ۴۶ امتیاز انفرادی
۷- نیروی زمینی ارتش ۵ مسابقه صفر امتیاز تیمی ۴۳ امتیاز انفرادی
۸- شائولین آوای رزم ۵ مسابقه صفر امتیاز تیمی ۱۵ امتیاز انفرادی

