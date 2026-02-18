تداوم صدرنشینی تیم لایف استار در سوپر لیگ کاراته

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین هفته از نوزدهمین دوره رقابت های سوپر لیگ کاراته در سالن شهید کبگانیان تهران با برگزاری ۷ دیدار پیگیری شد و تیم لایف استار به صدرنشینی خود تداوم بخشید. نتایج هفته دوم این مسابقات به شرح زیر است:
دانشگاه ازاد صفر
لایف استار ۲۸
رعد پدافند هوایی همدان ۱۹
مناطق نفت خیز جنوب ۸
امید پاس ۲۸
شائولین آوای رزم صفر
نیروی زمینی ارتش ۹
پاس فراجا ۱۹
نیروی زمینی ارتش ۱۳
مناطق نفت خیز ۱۴
امید پاس ۶
رعد پدافند هوایی همدان ۲۲
لایف استار ۲۸
آوای رزم صفر
جدول رده بندی سوپر لیگ تا پایان هفته دوم:
۱- لایف استار ۵ مسابقه ۱۵ امتیاز تیمی ۱۳۴ امتیاز انفرادی
۲- رعد پدافند هوایی همدان ۵ مسابقه ۱۲ امتیاز تیمی ۱۰۱ امتیاز انفرادی
۳- دانشگاه آزاد اسلامی ۴ مسابقه ۹ امتیاز تیمی ۶۳ امتیاز انفرادی
۴- پاس فراجا ۴ مسابقه ۹ امتیاز تیمی ۶۰ امتیاز انفرادی
۵- امید پاس ۵ مسابقه ۶ امتیاز تیمی ۶۶ امتیاز انفرادی
۶- مناطق نفت خیز جنوب ۵ مسابقه ۶ امتیاز تیمی ۴۶ امتیاز انفرادی
۷- نیروی زمینی ارتش ۵ مسابقه صفر امتیاز تیمی ۴۳ امتیاز انفرادی
۸- شائولین آوای رزم ۵ مسابقه صفر امتیاز تیمی ۱۵ امتیاز انفرادی
