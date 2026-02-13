یک طلا و دو برنز برای ملی پوشان کاراته ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، در لیگ جهانی کاراته وان فجیره امارات ۲۰۲۶ و در رده سنی جوانان، دو نماینده ایران موفق به کسب مدال برنز شدند و یک ملی پوش کشورمان موفق به کسب مدال طلا شد.

غزل فتحی‌چشمه در وزن ۴۸- کیلوگرم توانست با درخشش تمام، مدال طلا را به گردن بیاویزد. فتحی‌چشمه در مسیر خود حریفانی از کرواسی (۹ بر صفر)، هنگ کنگ (۲ بر صفر)، مینا یوسفی از ایران ( برنده با رأی داوران)، پرتغال (۵ بر صفر) و در فینال نو عبدالعزیز از مصر را یک بر صفر شکست داد و به مقام نخست این رقابت‌ها دست یافت.

آرش رازانی در وزن ۷۶ کیلوگرم با عملکردی درخشان توانست مدال برنز را به دست آورد. او ابتدا حریفانی از مصر (یک بر صفر) و بلژیک (۹ بر ۴) را شکست داد، سپس مقابل ازبکستان با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و به جدول شانس مجدد رفت.

در این مسیر، رازانی نماینده لهستان را (۳ بر صبر)، ارمنستان را (۶ بر یک) و ترکیه (برنده با رأی داوران) را پشت سر گذاشت و در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۴ بر صفر نماینده ایتالیا را شکست داد تا مدال برنز این دوره را به گردن بیاویزد.

همچنین در بخش کاتای انفرادی، آرش الهاکی نیز درخشان ظاهر شد و به مدال برنز رسید. او در مسیر خود، رقبایی از مصر (۵ بر صفر)، ایتالیا (۵ بر صفر)، هنگ کنگ (۴ بر یک)، پرتغال (۳ بر ۲) و عربستان (۳ بر ۲) را پشت سر گذاشت و تنها در مقابل نماینده ژاپن با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد. الهاکی در ادامه جدول رده‌بندی، نماینده آلمان را ۳ بر ۲ مغلوب کرد و مدال برنز این بخش را از آن خود ساخت.