به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی از یورش شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی در اولین روز ماه مبارک رمضان خبر دادند.

شهرک‌نشینان اشغالگر صهیونیست در اولین روز ماه مبارک رمضان در فلسطین به مسجد الاقصی تعرض کرده و مناسک تلمودی را به جا آوردند.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد در طول ماه مبارک رمضان، تنها به ۱۰ هزار فلسطینی از ساکنان کرانه باختری اجازه داده خواهد شد برای اقامه نماز جمعه وارد مسجد الاقصی شوند.

این تصمیم در چارچوب تدابیر امنیتی محدود کننده رژیم اشغالگر در ماه رمضان اتخاذ شده است.