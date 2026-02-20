۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶

فراخوان حماس برای حضور ملت فلسطین در مسجد الاقصی

جنبش حماس در پی اجرای طرح صهیونیست ها در سرکوب نمازگزاران جمعه در مسجد الاقصی، از ملت فلسطین خواست تا  حضور گسترده ای در این مسجد داشته باشند و از آن در برابر صهیونیست ها دفاع کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش حماس با صدور بیانیه ای به مناسبت اولین روز جمعه ماه مبارک رمضان و اقدام رژیم صهیونیستی در سرکوب نمازگزاران در مسجد الاقصی تصریح کرد که همزمان با ممانعت نیروهای اشغالگر صهیونیستی از ورود فلسطینیان به مسجدالاقصی و جلوگیری از اقامه نماز توسط هزاران نفر از آنان در اولین جمعه ماه رمضان، حماس بر لزوم ادامه بسیج مردمی و افزایش حضور در مسجد مبارک الاقصی، برای بهره‌مندی از فضیلت ماه مبارک و حفاظت از این مسجد در برابر توطئه‌های اشغالگران و طمع شهرک‌نشینان، تأکید می‌کند.

به نوشته این بیانیه، رژیم اشغالگر صهیونیست عمداً از طریق تشدید اقدامات نظامی و تجاوزهای مستمر، قصد تحقیر نمازگزاران فلسطینی در مسجدالاقصی را دارد. این اقدامات شامل محدود کردن تعداد نمازگزاران به حدود ده هزار نفر و اعمال محدودیت‌های خودسرانه بر ورود فلسطینیان به بهانه سن و مجوزهای مختلف می‌شود که این خود نقض آشکار آزادی عبادت و تلاشی آشکار برای تحمیل واقعیت یهودی‌سازی در مسجد الاقصی است.

حماس ابراز داشت که موانع مستمر اشغالگران و اقدامات آنها برای کاهش تعداد نمازگزاران در مسجدالاقصی، در شکستن اراده ملت فلسطین موفق نخواهد شد و آنها را از حضور در اولین قبله مسلمانان و سومین حرم شریف باز نخواهد داشت.

این بیانیه می افزاید: ما از تمامی کسانی به مسجد الاقصی دسترسی دارند، می‌خواهیم که با حضور در این مسجد، از آن در برابر خطرات فزاینده‌ای که آن را احاطه کرده است، دفاع کنند.

حماس همچنین از ملت فلسطین در قدس و سرزمین‌های اشغالی ‌خواست که از روزهای ماه مبارک برای خنثی کردن توطئه‌های یهودی‌سازی که اشغالگران و شهرک‌نشینان علیه مقدسات اسلامی به راه انداخته اند، استفاده کرده و بر حق دینی و تاریخی و ثابت ملت فلسطین در مورد مسجدالاقصی تأکید کنند.

