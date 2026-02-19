به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان یزد آغاز شده و علاقه‌مندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در طرح نهضت ملی زندگی با آیه‌ها می‌توانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیه‌ها شرکت کنند.

مفهوم آیه ۴۵ سوره بقره (وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱) صبر و نماز ،تکیه گاه محکم مومن

۲) پرهیز از دروغگویی

۳) نترسید از بزرگی دشمن

۴) ببخش تا بخشیده شوی

شرکت‌کنندگان باید امروز پنجشنبه ۳۰ بهمن تا ساعت ۲۴ گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۵۱ ارسال نمایند.

به قید قرعه روزانه به تعدادی از شرکت کنندگان هدایای نفیسی اهداء می‌شود.

همراهان با این طرح می‌توانند اپلیکیشن زندگی با آیه‌ها رو نصب کنند و از جوایز نفیس و میلیونی بهره‌مند شوند.

اسامی برندگان و پاسخ صحیح نیز، در همین خبر بروزرسانی خواهد شد.