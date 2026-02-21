۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۲۲

سوال روز سوم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در یزد

یزد - سوال مسابقه «زندگی با آیه‌ها» همزمان با سومین روز از ماه مبارک رمضان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» نیز در استان یزد آغاز شده و علاقه‌مندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در طرح نهضت ملی زندگی با آیه‌ها می‌توانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیه‌ها شرکت کنند.

مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره (الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱-از زیادی دشمن نهراسید

۲-تمام عزت نزد خداست

۳-ببخش تا بخشیده شوی

۴-روش فریب شیطان، ترساندن از فقر است.

شرکت‌کنندگان باید امروز شنبه دوم اسفند تا ساعت ۲۴ گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۵۱ ارسال نمایند.

به قید قرعه روزانه به تعدادی از شرکت کنندگان هدایای نفیسی اهداء می‌شود.

همراهان با این طرح می‌توانند اپلیکیشن زندگی با آیه‌ها رو نصب کنند و از جوایز نفیس و میلیونی بهره‌مند شوند.

اسامی برندگان و پاسخ صحیح نیز، در همین خبر بروزرسانی خواهد شد.

کد خبر 6755014

