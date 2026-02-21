دزفول در آغوش رمضان؛ شهر با عطر دعا و همدلی جان گرفت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - رویا رجبی: رمضان ماهِ جلای جان، ماهِ شکستن بت های نفس، بازگشت به خویشتن و پرواز به سوی نور است. ماهی که اگر با دل بیدار در آن قدم بگذاریم تا مدت ها عطر و بویش در جانمان باقی می ماند.

ماه رمضان فرصتی است برای پاک‌کردن دل از کینه‌ها، برای آشتی، برای شروعی تازه و گویی هر غروبش پایان خطاهای دیروز و هر طلوعش نوید انسانی نو است.

اکنون حال‌ و هوای شهر دزفول با حلول ماه رمضان و آغاز ماه مهمانی خداوند، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است؛ گویی شهر را با عطر دعا، مناجات، معنویت و همدلی آذین بسته‌اند و شروعی تازه نوید داده می‌شود.

هرسال در ماه مبارک رمضان در کنار تمام زیبایی ها و حال و هوای معنوی اش، فضای بازارِ کالاهای اساسی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. برپایی مجالس افطاری و سحری در خانه ها و مساجد و توزیع نذورات متنوع موجب افزایش تقاضا برای برخی کالاهای اساسی می شود که در این میان نوسان قیمت ها و یا کمبود هرگونه کالا می تواند چالش های زیادی را به دنبال داشته باشد.

در این راستا مسئولان و متولیان تنظیم بازار شهرستان دزفول همچون سال های گذشته در روزهای پیش از آغاز ماه مبارک رمضان با جدیت و اهتمام بیشتری به دنبال رفع کمبودها و توزیع متناسب کالاهای اساسی در سبد مصرفی خانوارها هستند و در این میان گشت های بازرسی نیز برای نظارت بر قیمت ها، کنترل و تنظیم بازار و برخورد با هرگونه تخلف قوت می‌گیرند.

وفورِ کالاهای اساسی در بازار

معاون امور برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه دزفول در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان، جلسات و برنامه ریزی های متعددی توسط ستاد تنظیم بازار شهرستان صورت گرفته است.

سید علی پژمان با بیان اینکه تمام کالاهای اساسی به وفور در بازار دزفول وجود دارد، می افزاید: کالاهای اساسی و سایر اقلام غذایی به خوبی در بین تمام فروشگاه های کوچک و بزرگ و همچنین نمایشگاه های سطح شهرستان توزیع شده است؛ بنابراین بازار شهرستان دزفول هیچگونه کمبودی در زمینه کالاهای اساسی ندارد.

معاون امور برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه دزفول تصریح می کند: مردم می توانند کالاهای مورد نیاز خود را در این ایام هم از طریق موجودی کالابرگ و یا بصورت عادی دریافت کنند.

وی به تشکیل گشت های مشترک برای نظارت و کنترل بازار کالاهای اساسی در ایام ماه رمضان اشاره می کند و می گوید: این گشت ها متشکل از ادارات صمت، تعزیرات، اتاق اصناف، جهادکشاورزی، فرمانداری و پلیس اماکن بوده که به صورت روزانه بر نحوه توزیع کالاها، قیمت کالاها و میزان موجودی کالاهای اساسی در بازار شهرستان دزفول نظارت خواهند کرد.

پژمان تاکید می کند: در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و یا مشاهده هرگونه تخلف دیگر با متخلفان مطابق با ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

تشدید نظارت بر بازار توزیع کالاهای اساسی

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: به‌منظور تشدید نظارت بر بازار در ایام ماه رمضان، جلسه‌ای با حضور رؤسای ادارات صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف شهرستان دزفول برگزار و بر لزوم نظارت مستمر و دقیق بر روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی در این ایام تاکید شد.

مسلم کرم‌اللهی بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از هرگونه اخلال در بازار و برخورد قاطع با تخلفات تأکید می کند و می افزاید: در این راستا یک تیم مشترک نظارتی با حضور نماینده دادستان و دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شده تا روند رصد و نظارت میدانی بازار به‌صورت مستمر دنبال شود.

وی عنوان می کند: این تیم در حال حاضر با حضور در سطح بازار، روند تأمین کالا و وضعیت قیمت‌ها را بررسی کرده و اقدامات نظارتی لازم را در راستای صیانت از حقوق شهروندان در دستور کار قرار داده است.

فضاسازی شهری به مناسبت ماه رمضان

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای فضاسازی شهری همزمان با فرا رسیدن ماه رمضان خبر می دهد و می گوید: در راستای استقبال از ماه مبارک رمضان به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی، مجموعه‌ای از اِلمان‌ های شهری با مضمون «ماه خوب خدا» طراحی و تولید شده است که با همکاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نقاط مختلف شهر نصب شدند.

محمد نوری فر می افزاید: این المان‌ ها همزمان با آغاز ماه رمضان در سطح شهر جانمایی شده‌ اند تا جلوه‌ای معنوی و رمضانی به فضای عمومی شهر ببخشند.

آماده سازی ۳۵۰ مسجد برای ماه رمضان

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان دزفول نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: ۳۵۰ مسجد دزفول برای انجام مناسک ماه مبارک رمضان و پذیرایی از روزه‌داران، غبارروبی و آماده شده است.

حجت الاسلام میلاد آخوندی می افزاید: همزمان با ماه مبارک رمضان، نماز جماعت در تمامی مساجد دزفول با حضور مبلغان برگزار می‌شود.

وی ادامه می دهد: در این ایام محفل انس با قرآن و جزء خوانی نیز در برخی مساجد منتخب شهرستان دزفول قبل از نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد.

برپایی افطاری ساده در مساجد

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان دزفول با بیان اینکه غبارروبی مساجد برای استقبال از ماه رمضان انجام شده است، عنوان می کند: همایش طلایه داران تبلیغ ویژه ماه رمضان در اداره تبلیغات اسلامی با حضور ۲۰۰ نفر از ائمه جماعات و مبلغان برگزار و نکات موردنظر به آنها یادآوری شد.

وی در ادامه به تدارک چندین ویژه برنامه‌ به مناسبت شب‌های قدر اشاره می کند و می گوید: همزمان با میلاد کریمه اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) نیز جشن امام حسنی‌ها در سطح مساجد و شهرستان برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام آخوندی اظهار می کند: در ایام ماه مبارک رمضان افطاری ساده در تمامی مساجد دزفول برگزار خواهد شد و حدود ۱۰۰ مبلغ دینی همزمان با ماه مبارک رمضان وارد دزفول شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماه رمضان در دزفول تنها تقویم را ورق نزده است؛ دل‌ها را نیز به تأمل، همدلی و بازگشت فراخوانده است. شهری که این روزها با نوای دعا در مساجد و روشنایی سفره‌های ساده افطار، معنویت را زندگی می‌کند و نشان می‌دهد رمضان، بیش از آنکه یک مناسبت باشد، فرصتی برای دوباره انسان شدن است.

در کنار این حال‌ و هوای روحانی، تدابیر اندیشیده‌ شده برای تأمین آرامش بازار و فضاسازی شهری، تصویری از هم‌افزایی خدمت و معنویت را پیش چشم شهروندان ترسیم کرده است.