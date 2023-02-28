توزیع کالاهای اساسی با نرخ دولتی در دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهمندپور پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دزفول که در دفتر امام جمعه برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس ابلاغ استانداری، برای برگزاری پرشور جشن‌های نیمه شعبان تمهیداتی اتخاد شده و فضاسازی گسترده توسط ۱۲ شهرداری شهرستان به خوبی انجام خواهد شد.

وی، نورافشانی در ۵ نقطه شهر، برگزاری جشن‌های خیابانی، تمهیدات ترافیکی برای جشن‌های خیابانی و مراسم احیای شب نیمه شعبان را از دیگر برنامه‌های گرامیداشت اعیاد نیمه شعبان در دزفول عنوان کرد.

فرماندار ویژه دزفول با اشاره به نزدیکی به ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا، تصریح کرد: در این راستا ۲ برنامه با همکاری بنیاد شهید و فرمانداری در دزفول برگزار خواهد شد.

فرهمندپور از برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم با همکاری بنیاد شهید و موزه دفاع مقدس در دزفول خبر داد و اضافه کرد: این برنامه ۱۸ اسفند ماه در گلزار شهدای شهید آباد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به نزدیکی به نوروز ۱۴۰۲، یادآور شد: ستاد سفر به همت اداره میراث فرهنگی شهرستان تشکیل شده است، همچنین فضاسازی شهری، راه اندازی کمپ نوروزی، آماده‌باش اورژانس و آتش نشانی، آماده سازی مدارس برای اسکان مسافران نوروزی و برنامه‌های متعدد دیگر برای ایام نوروز در دستور کار قرار دارد.

فرماندار ویژه دزفول گفت: تمهیدات لازم برای توزیع میوه، مرغ و گوشت سرد اتخاد شده که بر این اساس از ۲۵ اسفند غرفه‌هایی در بازار تعبیه خواهد شد.

فرهمندپور با اشاره به همزمانی ماه مبارک رمضان با ایام نوروز، گفت: برای استقبال از ماه مبارک رمضان نیز برنامه‌هایی خواهیم داشت که به زودی اعلام می‌شوند.

لزوم افزایش نظارت بر بازار و قیمت‌ها

امام جمعه دزفول نیز اظهار کرد: با توجه به همزمانی ایام نوروز با ماه مبارک رمضان و مناسبت‌های گوناگون در ماه اسفند ضرورت دارد تا ایجاد نشاط معنوی در این ایام در دستور کار قرار بگیرد تا جلوه خوبی در ماه رمضان داشته باشد. همچنین لازم است که جشن‌ها با مراسم عبادی تلفیق شوند تا مورد توجه جوانان قرار بگیرد.

حجت الاسلام سیدمحمدعلی قاضی دزفولی افزود: شهرداری در زمینه تلفیق ایام نوروز و ماه مبارک رمضان در فضاسازی و مبلمان شهری هوشمندانه عمل کند.

وی با اشاره به افزایش خرید مردم در ایام ماه رمضان و نوروز، بر لزوم افزایش نظارت بر بازار و قیمت‌ها تاکید کرد و گفت: ما مأمور هستیم به مردم امیدواری دهیم چرا که هدف اصلی دشمن ایجاد یاس و ناامیدی است؛ بنابراین باید در این ایام شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم که مردم امیدوار شوند.

امام جمعه دزفول با تاکید بر لزوم برخورد جدی فرماندار شهرستان با مدیرانی که در زمینه رفع مشکلات مردم بی توجه بوده و کم کاری می‌کنند، عنوان کرد: در این بحران اقتصادی باید نسبت به تکریم ارباب رجوع در ادارات اهتمام ویژه‌تری صورت بگیرد و مدیران تلاش کنند تا برای رفع مشکلات ارباب رجوع راهکارهای قانونی پیدا کنند تا مردم در شرایط فعلی حداقل در این زمینه دچار مشکل نشوند و از ادارات راضی باشند.

حجت الاسلام قاضی دزفولی تاکید کرد: فرماندار دزفول با هرگونه اهمال کاری خواسته یا ناخواسته از سوی مدیران شهرستان در زمینه مسائل اقتصادی و تکریم ارباب رجوع برخورد قانونی کند.