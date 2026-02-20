تشریح جزئیات پنج تصادف مرگبار در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی گفت: متاسفانه در روزهای اخیر شاهد وقوع تعدادی تصادف مرگبار در تهران بودیم که جان ۵ نفر از شهروندان را گرفت.

وی درباره اولین تصادف افزود: اولین حادثه فوتی حوالی ساعت ۱۸:۱۶ بعداز ظهر جمعه ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ در خیابان هنگام چهارراه دلاوران به وقوع پیوست. در این سانحه ترافیکی، یک دستگاه اتوبوس که در مسیر خود در حال تردد بود، با عابر پیاده‌ای به دلیل عدم رعایت مقررات عبور از عرض راه، استفاده نکردن از گذرگاه عابر پیاده و عبور از چراغ قرمز مخصوص عابران، برخورد می‌کند. متأسفانه در اثر این حادثه و به دلیل شدت آسیب‌های وارده، عابر پیاده جان خود را از دست داد.

شریفی ادامه داد: دومین حادثه در روز شنبه مورخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۴ و ۲۰ دقیقه بامداد در بزرگراه همت قبل از پل شهید چمران رخ داد. در این تصادف یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با عابر پیاده (آقای ۵۰ ساله) که قصد تردد غیر مجاز و غیر ایمن از عرض بزرگراه، در ساعت تاریکی هوا و با پوشش تیره را داشته برخورد می‌کند که متاسفانه در اثر این حادثه عابر پیاده در اثر شدت صدمات وارده در دم جان خود را از دست داد.

وی گفت: سومین حادثه در ساعت ۰۹:۱۵ صبح دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ در مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام رضا(ع) بعد از بزرگراه شهید رستگاری مقدم اتفاق افتاد. در این حادثه راننده یک دستگاه وانت پیکان به‌ علت عدم توجه کافی به جلو و اطراف با عابر پیاده (آقای ۵۳ ساله) که قصد تردد غیر مجاز از عرض این معبر را داشته، برخورد می‌کند، که عابر پیاده در اثر شدت ضربه وارده در دم فوت شد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: دیگر حادثه فوتی در ساعت ۲۳:۴۸ سه شنبه شب مورخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ در میدان فردوسی به سمت غرب ابتدای خیابان انقلاب اسلامی تقاطع خیابان علوی به وقوع پیوست. در این تصادف راننده یک دستگاه کامیونت زباله‌کش شهرداری که به صورت خلاف جهت در خیابان علوی در حال حرکت بوده، بعد از ورود به خیابان اصلی با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد می‌کند که در اثر این اتفاق راننده موتورسیکلت با توجه به عدم استفاده از کلاه ایمنی و برخورد سر موتورسوار با سطح راه، در دم جان خود را از دست داد.

وی با بیان اینکه آخرین تصادف رخ داده در ساعت ۲۱:۱۲ چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ در شهرک استقلال، مسیر شمال به جنوب بلوار عبیدی روبروی درمانگاه صنیع خانی رخ داد، گفت: راننده یک دستگاه موتورسیکلت به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه پس از برخورد با نیوجرسی حاشیه راه واژگون شده که در اثر این اتفاق راننده آن (آقای حدود ۲۲ ساله) به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت ضربه به سر در همان صحنه تصادف جان خود را از دست داد.