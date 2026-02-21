۱۳ هزار کامیون به دلیل حمل بار نامتعارف جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس گودرزی، معاون هماهنگ‌کننده پلیس راهور تهران بزرگ، از برخورد قاطع پلیس با خودروهایی که اقدام به حمل بار غیرمتعارف می‌کنند و همچنین وانت‌بارهایی که در حاشیه معابر اقدام به فروش میوه و دیگر اقلام می‌کنند، خبر داد؛ تخلفاتی که به گفته وی ایمنی ترافیک پایتخت را تهدید کرده و از عوامل اصلی برهم‌زدن نظم ترافیکی و افزایش خطر برای شهروندان به شمار می‌روند.

سرهنگ گودرزی درباره علت ممنوعیت حمل بار غیرمتعارف گفت: به استناد ماده ۷۸ آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی، طول، عرض، ارتفاع و ظرفیت وسیله نقلیه باید مطابق با مشخصات(کاتالوگ) کارخانه سازنده باشد و نباید از ظرفیت تعیین‌شده تجاوز کند. هرگونه حمل بار بیش از ظرفیت، بار غیرمتعارف محسوب شده و بر اساس قانون مشمول جریمه است؛ زیرا این تخلف باعث برهم خوردن تعادل وسیله نقلیه، کاهش میدان دید راننده، افزایش احتمال سقوط بار و ایجاد حادثه برای دیگر کاربران ترافیک می‌شود.

وی افزود: متأسفانه امروزه برخی رانندگان با حمل بار غیرمتعارف، علاوه بر ایجاد خطر، باعث افزایش مسافت ترمز نیز می‌شوند؛ زیرا وزن اضافی فشار بیشتری به سیستم ترمز وارد کرده و زمان واکنش و توقف را افزایش می‌دهد.

معاون هماهنگ‌کننده پلیس راهور تهران بزرگ درباره آمار اعمال قانون تخلفات حمل بار غیرمتعارف از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون گفت: بیش از ۸ هزار فقره موتورسیکلت،

حدود ۵ هزار فقره وانت‌بار،حدود ۱۳ هزار فقره کامیون و کامیونت اعمال قانون شده‌اند. که این آمار نشان‌دهنده برخورد قاطع پلیس با رانندگان متخلف است.

سرهنگ گودرزی با اشاره به سهم بالای موتورسیکلت‌ها در این تخلف گفت: بخش زیادی از این تخلفات در هسته مرکزی شهر و محدوده بازار رخ می‌دهد که علاوه بر ایجاد ترافیک، موجب بروز حوادث برای خود رانندگان و دیگر شهروندان می‌شود.

وی درباره توقفات غیر مجاز نیز توضیح داد: برخی وانت‌بارها در سطح معابر شهری اقدام به فروش میوه یا عرضه کالا می‌کنند که علاوه بر ایجاد گره ترافیکی، برای عابران پیاده، موتورسواران و دیگر کاربران ترافیکی خطرآفرین است. چرا که رعایت نکردن قوانین موجب بروز حوادث تأسف‌بار می‌شود.

وی در پایان اعلام کرد علاوه بر اعمال قانون حمل بارهای غیر متعارف، مجموع تخلفات رانندگانی که با وانت اقدام به جابجایی بار و فروش کالا می‌کنند از ابتدای سال جاری تاکنون به بیش از ۹۴ هزار فقره رسیده است.