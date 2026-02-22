حجتالاسلاموالمسلمین سیداحمد الحسینی پژوهشگر رسانه، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش رسانهها در ترویج فرهنگ ماه رمضان گفت: واقعیت این است که این رسانهها، به خصوص فضای مجازی که به تعبیر برخی بزرگان اصلاً مجازی نیست و فضایی حقیقی و جاری در زندگی ماست، هر روز ساعتها با آن سر و کار داریم. رسانههای دیداری و شنیداری هم به نوبه خود در کنار فضای مجازی بسیار تاثیرگذارند. هرکس بسته به سلیقه، علایق و تخصص خود با انواع این رسانهها در ارتباط است. بنابراین قطعاً در زندگی مردم نقش دارند. به ویژه اگر مباحث معنوی، مذهبی و اعتقادی مطرح باشد و مناسبت زمانی مانند ماه رمضان هم به آن اضافه شود، قدرت تاثیرگذاری آن چندین برابر شده و میتواند بسیار مفید و موثر واقع شود.
وی ادامه داد: ما الان قشری از جامعه، به خصوص نسل جوان و نوجوان را داریم که از حالت دینگریزی به دینستیزی رسیدهاند. یک بخش از این مسئله به کمکاری خانوادهها و کمرنگ شدن نقش آنها برمیگردد. در کنار خانواده، جامعه و حتی مشکلاتی که حکومت و نظام با آن دست و پنجه نرم میکند (اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) همگی در این وضعیت بیتاثیر نبودهاند. همه این عوامل دستبهدست هم میدهند که ما آن حال و هوایی را که در کشورهای دیگر میبینیم، در ایران شاهد نباشیم.
میتوان میان جنبههای عبادی ماه رمضان و سرگرمی مخاطبان تعادل ایجاد کرد
این پژوهشگر در پاسخ به این پرسش که رسانهها (اعم از مجازی و غیرمجازی) چقدر میتوانند بین جنبههای عبادی ماه رمضان و نیازهای فردی و سرگرمی مخاطبان، تعادل ایجاد کنند، گفت: قطعاً میتوان این تعادل را برقرار کرد. استفاده از جلوهها، تکنیکهای هنری و به کارگیری سلیقههای خوشفکر در ارائه مفاهیم عبادی و دینی، میتواند بسیار تاثیرگذار باشد. اگر این مفاهیم به شکل زیباتر و قشنگتری عرضه شوند، نسل جوان و نوجوان ما بهتر جذب خواهند شد. اما این کار بسیار سختی است و نیاز به خوشفکری بالا دارد. علاوه بر آن، وجود آرامش اقتصادی و اجتماعی هم شرط لازم برای موفقیت این تعادلسازی است و اگر این آرامش نباشد، ممکن است نتایج معکوس به بار بیاید.
وی یادآور شد: به هر حال، هنر و سلیقه خوب و خوشفکری نقش کلیدی در این میان ایفا میکند. ما آنقدر آموزههای خوب در دین و فرهنگمان داریم که اگر به زیبایی ارائه شوند، حتماً تاثیر خود را خواهند گذاشت.
حجتالاسلام الحسینی در پاسخ به این پرسش که با توجه به رشد هوش مصنوعی و فناوریهای جدید، رسانهها در آینده چقدر میتوانند از این ابزارها برای ترویج فرهنگ ماه رمضان استفاده کنند، گفت: باز هم میتوانم بگویم بسیار زیاد نقشآفرین هستند؛ استفاده از ابزار هوش مصنوعی میتواند بسیار راهگشا باشد. این فناوریها مانند تیغ دو لبه هستند؛ همانطور که ورود ویدیو یا گوشیهای همراه هم میتوانست مفید باشد و هم مضر، هوش مصنوعی هم همین طور است. هم میتواند در ارائه زیبای آموزهها و مفاهیم دینی و جلوههای ماه رمضان بسیار تاثیرگذار باشد که نمونههایی از کارهای هنری و تبلیغی با استفاده از آن را هم داریم میبینیم و هم میتواند استفادههای نادرست و ناروا از آن صورت گیرد.
وی ادامه داد: اینجا هم باز به همان بحث تخصص، فرهنگ خوب و سلیقه خوب برمیگردیم. وجود افراد کاربلد، متخصص و دلسوز که هم متخصص باشند و هم متعهد، بسیار مهم است. به نظر من نقش تخصص کمتر از تعهد نیست و هر دوی اینها باید کنار هم باشند تا یک متخصص متعهد و کاربلد پای کار بیاید و از هوش مصنوعی برای ترویج آموزههای دینی، به ویژه در ماه مبارک رمضان، استفاده کند.
سلایق مردم به سمت محتوای دیداری و شنیداری کوتاه سوق پیدا کرده است
این پژوهشگر با اشاره به نقش پویشها در ترویج فرهنگ ماه رمضان گفت: قطعاً این پویشها میتوانند موثر باشند. یک حدیث معروفی داریم از پیامبر اکرم (ص) که میفرمایند: «خَیرُ الکَلامِ مَا دَلَّ وَ جَلَّ وَ قَلَّ وَ لَم یُمِلَّ»؛ یعنی بهترین سخن، سخنی است که هم کم باشد و هم پرمعنا و رسا.الان با توجه به حضور گسترده مردم در فضای مجازی و نوع تعاملشان با رسانهها، سلیقهها به سمت محتوای دیداری و شنیداری کوتاه سوق پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: مردم، به خصوص نوجوانان و جوانان، حوصله خواندن مطالب طولانی را ندارند و بیشتر به دنبال کلیپها و پادکستهای کوتاه و جذاب هستند. هر چقدر این محتوا کوتاهتر باشد، بهتر است. حتی خود من که سنم بالاتر رفته، اگر کلیپی بالای دو دقیقه باشد، ممکن است حتی آن را دانلود نکنم.
حجتالاسلام الحسینی اظهار کرد: بنابراین، ایده «پویشهای ده ثانیهای» بسیار خوب است. اگر بتوان در همین زمان کوتاه (۱۰، ۲۰ یا ۳۰ ثانیه) یک مطلب بسیار زیبا، شسته رفته، جمع و جور و با سلیقه خوب ارائه داد، میتواند تاثیر بسیار عمیقی بگذارد، چون ذائقه مردم امروز به شدت دیداری شده است.
