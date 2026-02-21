اجرای طرح «زندگی با آیه ها» سبب تداوم مسیر بندگی در زندگی می شود

حجت الاسلام ابراهیم اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اجرای طرح«زندگی با آیه ها» کار فاخری است که دیر شروع شد و اگر اجرای آن از سالهای گذشته شروع می شد، مسیر بندگی از مسیر زندگی جدا نمی شد و زندگی افراد در مسیر قرآن به خوبی پیش می رفت.

وی با بیان این که چون در سال های قبل زندگی ما بر اساس آیات قرآن نبوده است، خساراتی به ما وارد شد، افزود: اگر اجرای طرح «زندگی با آیه ها» به خوبی تبیین شود، خواهیم توانست که به اهداف رفتاری مورد نظر برسیم.

حجت الاسلام اسماعیلب خاطرنشان کرد: آیاتی که برای امسال انتخاب شده در واقع به ما می گویند که چگونه باید در زندگی تصمیم بگیریم و عمل کنیم.

نقشه راه زندگی

وی از طرح «زندگی با آیه ها» به عنوان نقشه راه زندگی یاد کرد و افزود: عمل به این آیات سبب باز شدن گره های بسیاری در زندگی، امید آفرینی و شور و نشاط می شود و نقشه های دشمن را هم خنثی می‌کند.

امام جمعه خوسف با اشاره به این که در راستای اجرای این طرح در سال های گذشته در خوسف کارهای فراوانی انجام شده است، تصریح کرد: اجرای طرح «زندگی در آیه ها» را در سال جاری در خوسف از ماه رجب شروع کرده ایم.

حجت الاسلام اسماعیلی تاکید کرد: هدف ما این است که آرمان شهر قرآنی را در خوسف ایجاد کنیم و در این راستا فعالان قرآنی را دور هم جمع کرده ایم و دختران حاج قاسم به شکل ویژه در این زمینه کار می کنند.

وی با بیان این که تلاش می کنیم که تا مطالبات مقام معظم در این خصوص را عملی کنیم، یاد آور شد: با ایجاد پایگاه قرآنی از دو سال گذشته، کرسی های تلاوت پر جاذبه را راه اندازی کرده ایم و با دعوت از قاریان استان و شهرستان و برگزاری ماهی یک کرسی تلاوت، تلاش می کنیم تا فضای شهر را قرآنی کنیم.

امام جمعه خوسف ادامه داد: همچنین در تلاش هستیم از این طریق در قالب دوشنبه‌های قرآنی، استعدادهای قرآنی را شکوفا کنیم که با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است.

حجت الاسلام اسماعیلی ادامه داد: همچنین کار دیگری که در این زمینه انجام داده ایم، این است که هر شب صفحه قرآنی را که در مسجد تلاوت می شود را تفسیر می کنیم.

امام جمعه خوسف همچنین از برگزاری محفل قرآنی ویژه ای با حضور حدود هزار نفر در خوسف و ایجاد حسینیه کودک با حضور همه گروه های مردم به خصوص کودکان و نوجوانان

خبر داد.