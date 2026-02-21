حاج گلدی آخوند کمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قرآن کریم کتاب هدایت و راهنمای جامع زندگی بشر است و هر جامعه‌ای که به آموزه‌های آن عمل کند، به سعادت و آرامش واقعی دست خواهد یافت.

وی با اشاره به اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» در ماه مبارک رمضان افزود: این طرح فرصتی مغتنم برای آشنایی بیشتر مردم با مفاهیم قرآنی و کاربردی کردن آیات الهی در زندگی روزمره است.

این عالم اهل‌سنت خراسان‌شمالی ادامه داد: یکی از مشکلات جوامع امروز فاصله گرفتن از مفاهیم اصیل دینی است و طرح‌هایی از این دست می‌تواند این فاصله را کاهش داده و پیوند مردم با قرآن را تقویت کند.

وی تصریح کرد: اگر مفاهیم قرآن در حوزه‌های مختلف زندگی از جمله خانواده، تربیت فرزندان، کسب‌وکار و روابط اجتماعی به‌درستی تبیین شود، بسیاری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی کاهش خواهد یافت.

آخوند کمالی با تأکید بر نقش علما و روحانیون در ترویج فرهنگ قرآنی گفت: علمای دینی باید با زبان ساده و قابل فهم، مفاهیم قرآن را برای مردم تبیین کرده و زمینه عمل به این آموزه‌ها را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت مساجد، مدارس علوم دینی، رسانه‌ها و فضای مجازی می‌تواند در گسترش این طرح و جذب نوجوانان و جوانان بسیار مؤثر باشد.

عضو شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت کشور بیان کرد: توجه به وحدت اسلامی در برنامه‌های قرآنی بسیار اهمیت دارد و طرح «زندگی با آیه‌ها» می‌تواند زمینه‌ساز همدلی و انسجام بیشتر در جامعه اسلامی باشد.

وی افزود: قرآن کریم متعلق به همه مسلمانان است و تمسک به آن، محور وحدت و همبستگی امت اسلامی خواهد بود.

آخوند کمالی در پایان تأکید کرد: برای تحقق جامعه‌ای سالم و پویا، باید آموزه‌های قرآن را از حالت نظری خارج کرده و در متن زندگی مردم جاری کنیم و طرح «زندگی با آیه‌ها» گامی مؤثر در این مسیر است.