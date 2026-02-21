فعالیت ۱۱ مرکز اهدای خون استان تهران

به گزار خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتقال خون استان تهران، نیاز به خون و فرآورده‌های خونی نیازی همیشگی و حیاتی است که با تغییر فصل‌ها و مناسبت‌ها متوقف نمی‌شود. در تقویم روزشمار انتقال خون نیز، سوم رمضان با عنوان "رمضان؛ فرصت همدلی پایدار" نام‌گذاری شده است؛ شعاری که بر ضرورت استمرار اهدای خون تأکید دارد. از این رو، رمضان فرصتی مغتنم برای تقویت این همدلی و گسترش فرهنگ نذر اهدای خون است، فرهنگی ارزشمند که سال‌هاست در میان مردم نهادینه شده و البته نباید تنها به شب‌های قدر محدود شود.

در واقع بیماران مبتلا به سرطان، تالاسمی، هموفیلی، مادران باردار با شرایط خاص، مصدومان حوادث و بیماران نیازمند جراحی‌های اورژانسی، هر روز چشم‌انتظار دریافت خون و فرآورده‌های خونی هستند و وقفه در تأمین این نیاز می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر، عمر نگهداری خون و فرآورده‌های آن محدود است، به‌ویژه پلاکت که مدت زمان نگهداری کوتاهی دارد. بیماران مبتلا به سرطان در مراحل مختلف تشخیص و درمان، علاوه بر گلبول قرمز، بیش از همه به پلاکت و در مواردی به پلاسمای تازه منجمد نیاز دارند. همچنین بیماران هموفیلی و مبتلایان به اختلالات انعقادی به پلاسما وابسته‌اند؛ فرآورده‌ای که علاوه بر مصرف مستقیم درمانی، در تولید داروهای حیاتی این بیماران نقش کلیدی دارد.

بنابراین، کمبود ذخایر خونی می‌تواند روند جراحی‌های ضروری را مختل کرده و حتی درمان‌هایی مانند شیمی‌درمانی را با چالش مواجه سازد؛ بر همین اساس، ذخایر خون باید همواره در سطحی ایمن و پایدار حفظ شود و اهدای خون نباید به روزهای خاص سال موکول شود.

بر اساس این گزارش، در ماه مبارک رمضان ۱۱ مرکز اهدای خون استان تهران فعال بوده و آماده خدمت‌رسانی به اهداکنندگان گرامی هستند. همچنین امکان نوبت‌دهی اینترنتی همچون گذشته فراهم است تا شهروندان بتوانند بدون اتلاف وقت و با برنامه‌ریزی قبلی به مراکز فعال مراجعه کنند.