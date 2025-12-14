دعوت به اهدای خون در استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان بوشهر در اطلاعیه‌ای آورده است: خون و فرآورده‌های خونی از حیاتی‌ترین نیازهای نظام سلامت کشور هستند؛ نیازی که همیشگی است و به زمان، فصل یا مناسبت خاصی محدود نمی‌شود.

بیماران مبتلا به سرطان، تالاسمی، هموفیلی، بیماران نیازمند به جراحی‌های اورژانسی، مادران در هنگام زایمان و مصدومان حوادث، هر روز و هر ساعت به خون سالم و کافی نیاز دارند.

با آغاز فصل سرد سال و کاهش مراجعات مردمی به مراکز انتقال خون، ذخایر خونی به‌طور طبیعی با کاهش مواجه می‌شود؛ این در حالی است که نیاز بیمارستان‌ها به خون و فرآورده‌های خونی هیچ‌گاه کاهش نمی‌یابد.

سرمای هوا، افزایش بیماری‌های فصلی و دشواری تردد از جمله عواملی هستند که اهدای خون را در این ایام تحت تأثیر قرار می‌دهند. از عموم هموطنان، به‌ویژه جوانان و افراد واجد شرایط، دعوت می‌شود با اهدای خون خود، یاری‌گر بیماران نیازمند باشند.

اهدای خون اقدامی ایمن، ساده و انسانی است که می‌تواند جان چندین نفر را نجات دهد و امید را به زندگی بیماران بازگرداند. مشارکت مستمر مردم در اهدای خون، تضمین‌کننده امنیت درمانی کشور است.

اهدای خون، مسئولیتی اجتماعی و هدیه‌ای ارزشمند برای نجات جان انسان‌هاست؛ بیایید به‌ویژه در فصل سرد سال، این زنجیره حیاتی را پایدار نگه داریم.