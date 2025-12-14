  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

دعوت به اهدای خون در استان بوشهر

دعوت به اهدای خون در استان بوشهر

بوشهر- با توجه به نیاز همیشگی به خون، اداره کل انتقال خون استان بوشهر از هم استانی ها دعوت به اهدای خون کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان بوشهر در اطلاعیه‌ای آورده است: خون و فرآورده‌های خونی از حیاتی‌ترین نیازهای نظام سلامت کشور هستند؛ نیازی که همیشگی است و به زمان، فصل یا مناسبت خاصی محدود نمی‌شود.

بیماران مبتلا به سرطان، تالاسمی، هموفیلی، بیماران نیازمند به جراحی‌های اورژانسی، مادران در هنگام زایمان و مصدومان حوادث، هر روز و هر ساعت به خون سالم و کافی نیاز دارند.

با آغاز فصل سرد سال و کاهش مراجعات مردمی به مراکز انتقال خون، ذخایر خونی به‌طور طبیعی با کاهش مواجه می‌شود؛ این در حالی است که نیاز بیمارستان‌ها به خون و فرآورده‌های خونی هیچ‌گاه کاهش نمی‌یابد.

سرمای هوا، افزایش بیماری‌های فصلی و دشواری تردد از جمله عواملی هستند که اهدای خون را در این ایام تحت تأثیر قرار می‌دهند. از عموم هموطنان، به‌ویژه جوانان و افراد واجد شرایط، دعوت می‌شود با اهدای خون خود، یاری‌گر بیماران نیازمند باشند.

اهدای خون اقدامی ایمن، ساده و انسانی است که می‌تواند جان چندین نفر را نجات دهد و امید را به زندگی بیماران بازگرداند. مشارکت مستمر مردم در اهدای خون، تضمین‌کننده امنیت درمانی کشور است.

اهدای خون، مسئولیتی اجتماعی و هدیه‌ای ارزشمند برای نجات جان انسان‌هاست؛ بیایید به‌ویژه در فصل سرد سال، این زنجیره حیاتی را پایدار نگه داریم.

کد خبر 6688436

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها