به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بر پایه گزارش موسسه تحقیقات آب، بررسی آخرین دادههای پیشیابی نشان میدهد از میان حوضههای درجه یک کشور، حوضه دریای خزر با مقدار میانگین بارش ۱۲٫۲ میلیمتر و بیشینه بارش ۵۹٫۵ میلیمتر و حوضه دریاچه ارومیه با مقدار میانگین بارش ۹٫۵ میلیمتر و بیشینه بارش ۳۸٫۴ میلیمتر، بیشترین مقادیر بارش را در هفته جاری خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، حوضه مرزی شرق با مقدار میانگین صفر میلیمتر و بیشینه نقطهای صفر میلیمتر، کمبارانترین حوضه درجه یک کشور پیشبینی شده است.
همچنین در میان حوضههای درجه دو کشور، حوضه دریاچه ارومیه با مقدار میانگین بارش ۹٫۵ میلیمتر و بیشینه بارش ۳۸٫۴ میلیمتر و حوضه رودخانههای بین سفیدرود و هراز با متوسط بارش ۲۵٫۹ میلیمتر و بیشینه بارش ۵۹٫۵ میلیمتر، پربارانترین حوضههای درجه دو کشور خواهند بود.
گفتنی است استانهای شمالغربی و شمالی کشور، همچنین زنجان، قزوین، همدان، کردستان و کرمانشاه با بارش تجمعی ۵۰ تا ۷۵ میلیمتر، در زمره پربارشترین استانهای کشور طی هفته جاری قرار دارند.
