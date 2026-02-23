  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

آتش‌سوزی در حاشیه پارک ملی دریاچه ارومیه مهار شد

آتش‌سوزی در حاشیه پارک ملی دریاچه ارومیه مهار شد

ارومیه- رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه از مهار آتش سوزی در حاشیه این پارک مشرف به ساحل روستای گلمانخانه خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد شیرپنجه با بیان اینکه علت آتش سوزی فعلا مشخص نبوده و در دست بررسی است، گفت: با توجه به اینکه سواحل دریاچه ارومیه در بندر گلمانخانه جزو زیستگاه و محل لانه‌گذاری پرندگانی همچون آنقوت، غاز خاکستری و تنجه است، عملیات مهار حریق با حساسیت و سرعت بالا انجام شد تا از گسترش آتش و آسیب بیشتر به پوشش گیاهی و حیات وحش جلوگیری شود.

وی با اشاره به مهار کامل آتش سوزی توسط یگان واکنش سریع محیط‌بانی گلمانخانه افزود: در این عملیات، عوامل آتش‌نشانی شهر گلمان، پادگان آموزشی مالک اشتر، شورای اسلامی و دهیاری روستای گلمانخانه نیز همکاری مؤثر و قابل تقدیر داشتند.

کد خبر 6757205

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

