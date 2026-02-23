به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد شیرپنجه با بیان اینکه علت آتش سوزی فعلا مشخص نبوده و در دست بررسی است، گفت: با توجه به اینکه سواحل دریاچه ارومیه در بندر گلمانخانه جزو زیستگاه و محل لانه‌گذاری پرندگانی همچون آنقوت، غاز خاکستری و تنجه است، عملیات مهار حریق با حساسیت و سرعت بالا انجام شد تا از گسترش آتش و آسیب بیشتر به پوشش گیاهی و حیات وحش جلوگیری شود.

وی با اشاره به مهار کامل آتش سوزی توسط یگان واکنش سریع محیط‌بانی گلمانخانه افزود: در این عملیات، عوامل آتش‌نشانی شهر گلمان، پادگان آموزشی مالک اشتر، شورای اسلامی و دهیاری روستای گلمانخانه نیز همکاری مؤثر و قابل تقدیر داشتند.