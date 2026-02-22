به گزارش خبرنگار مهر، فرخ جلالی صبح یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت بررسی پروندههای داوطلبان اظهار کرد: در مجموع ۹۶۶ نفر برای حضور در رقابتهای شورای اسلامی شهر تبریز ثبتنام کرده بودند که پس از بررسیهای انجامشده در هیئت نظارت، صلاحیت ۸۷۸ نفر مورد تأیید قرار گرفت.
تأیید صلاحیت بیش از ۹۵ درصد داوطلبان
وی با اشاره به اینکه آمار تأییدشدگان معادل حدود ۹۵ درصد کل داوطلبان است، افزود: ۴۱ نفر موفق به احراز شرایط قانونی نشدند. از این تعداد، ۲۵ نفر به دلیل نقص در مدارک و مستندات ارائهشده، واجد شرایط شناخته نشدند.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهرستان تبریز همچنین از انصراف ۲۲ نفر از ادامه مسیر رقابت انتخاباتی خبر داد و گفت: این افراد پس از ثبتنام، تصمیم به کنارهگیری از حضور در انتخابات گرفتند.
اختلاف آماری میان هیئت اجرایی و هیئت نظارت
جلالی با بیان اینکه تعداد ردصلاحیتها در هیئت نظارت نسبت به هیئت اجرایی چهار نفر بیشتر است، تصریح کرد: بخشی از موارد عدم احراز صلاحیت مربوط به افرادی بوده که در زمان مقرر از مسئولیتهای پیشین خود استعفا ندادهاند. در صورتی که این داوطلبان در مهلت قانونی اقدام به استعفا میکردند، آمار ردصلاحیتها در هیئت نظارت حتی کمتر از هیئت اجرایی میبود.
وی در ادامه به مقایسه آمار نقص مدارک در دو مرحله رسیدگی اشاره کرد و گفت: در هیئت اجرایی، ۴۶ نفر به دلیل نقص مدارک رد صلاحیت شده بودند که این رقم در بررسیهای هیئت نظارت به ۲۵ نفر کاهش یافت؛ موضوعی که نشاندهنده بازبینی مجدد و دقت در ارزیابی پروندههاست.
تأیید صلاحیت تمامی اعضای فعلی شورا
رئیس هیئت نظارت همچنین اعلام کرد: هر ۱۲ عضو فعلی شورای اسلامی شهر تبریز که در این دوره ثبتنام کردهاند، پس از بررسیهای قانونی، موفق به کسب تأیید صلاحیت شدهاند و میتوانند در رقابت پیشرو حضور داشته باشند.
جلالی در پایان تأکید کرد: فرآیند بررسی صلاحیتها مطابق با قانون و در چارچوب مقررات انجام شده و تلاش شده است حقوق داوطلبان در تمامی مراحل رسیدگی به طور کامل رعایت شود تا زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور و رقابتی در شهر تبریز فراهم شود.
