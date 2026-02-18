۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

ثبت نام ۴۳۰۱ نفر برای شوراهای روستایی آذربایجان شرقی

تبریز- از آغاز فرایند ثبت نام ۴۳۰۱ نفر برای داوطلبی شوراهای اسلامی روستایی و عشایری آذربایجان شرقی نام نویسی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌شرقی روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: از میان ثبت نام کنندگان ۹۶ نفر زن هستند و بیشترین بازه سنی آنها بین ۴۵ _ ۵۰ سال است.

مرتضی محمدزاده ادامه داد: ۱۴۰ نفر از ثبت نام کنندگان کمتر از ۳۰ سال سن دارند و ۵۶ نفر هم بالای ۷۵ سال هستند.

وی درباره میزان تحصیلات داوطلبان شوراهای اسلامی روستا و عشایر استان هم گفت: ۳۱۴۷ نفرشان زیر دیپلم ۶۳۷ نفر دارای مدرک دیپلم هستند و ۹۶ نفر کاردانی ۳۳۴ نفر کارشناسی و ۷۵ نفر کارشناسی ارشد هستند و یک نفر هم دکترا و ۲۶ نفر هم تحصیلات حوزوی دارند.

رئیس ستاد انتخابات استان اظهار کرد: امکان ثبت نام حضوری داوطلبان شوراهای اسلامی روستا و عشایر در بخشداری‌ها هم فر اهم شده است.

در دوره هفتم انتخابات شوراهای روستاها رقابت برای کسب ۶۵۴۵ کرسی در ۲۰۶۷ روستای آذربایجان شرقی خواهد بود.

در صورت تمدید نشدن مهلت ثبت‌نام آخرین فرصت نام‌نویسی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا و تیره‌های عشایری تا ۳۰ بهمن‌ماه است.

انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نخستین میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

