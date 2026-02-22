رقابت ۱۴۲ نامزد برای تصاحب ۲۷ صندلی شورا در پنج شهر مرند

به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با تشریح روند رسیدگی به پرونده داوطلبان اظهار کرد: بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های اجرایی و نظارت طبق جدول زمان‌بندی قانونی و با رعایت کامل ضوابط و مقررات انجام و به اتمام رسیده است.

وی افزود: در فرآیند رسیدگی، استعلام‌های لازم از مراجع چهارگانه اخذ و سوابق داوطلبان با دقت مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت صلاحیت ۱۴۲ نفر برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی تأیید شد.

رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان مرند همچنین از انصراف سه داوطلب در جریان بررسی‌ها خبر داد و گفت: این افراد با حضور در فرمانداری، انصراف رسمی خود را از ادامه رقابت اعلام کردند.

چهار روز فرصت برای ثبت اعتراض

فرماندار شهرستان ویژه مرند در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبانی که صلاحیت آنان احراز نشده است، تصریح کرد: مطابق قانون، این افراد می‌توانند از اول اسفندماه به مدت چهار روز، از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ عصر، با مراجعه به هیأت نظارت بر انتخابات استان آذربایجان شرقی، اعتراض کتبی خود را ثبت کنند تا موضوع مجدداً بررسی شود.

محمودی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق داوطلبان و برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند، خاطرنشان کرد: تمامی مراحل اجرایی با دقت و حساسیت ویژه دنبال می‌شود تا زمینه رقابتی سالم، شفاف و پرشور فراهم شود و مشارکت حداکثری شهروندان رقم بخورد.

رقابت در پنج شهر برای ۲۷ کرسی شورا

وی در ادامه به ترکیب کرسی‌های شوراهای اسلامی شهر در شهرستان مرند اشاره کرد و گفت: این شهرستان دارای پنج شهر مشمول انتخابات شوراهاست که در مجموع ۲۷ کرسی اصلی برای آن‌ها پیش‌بینی شده است.

به گفته فرماندار مرند، هفت کرسی به شورای اسلامی شهر مرند اختصاص دارد و ۲۰ کرسی دیگر میان شهرهای زنوز، یامچی، بناب مرند و کشکسرای توزیع شده است.

با اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها، فضای انتخاباتی در شهرستان مرند وارد مرحله تازه‌ای شده و داوطلبان تأییدشده خود را برای رقابتی فشرده بر سر ۲۷ کرسی شوراهای اسلامی آماده می‌کنند.