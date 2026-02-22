سفیدی: تعداد واحدهای آلاینده در اردبیل کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سفیدی در جلسه ای با کارشناسان حفاظت محیط زیست با تاکید بر پایش مستمر واحدهای صنعتی و معادن در استان به صورت شبانه روزی اظهار کرد: بر اساس تصمیمات کمیته احصا واحدهای آلاینده استان ذیل ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعداد واحدهای آلاینده در فهرست کاهش یافت.

وی افزود: در بررسی ‌های صورت گرفته و در مقایسه با دوره زمانی ۳ ماهه تابستان، شاهد خروج ۵ واحد از فهرست آلاینده‌ها بوده‌ایم، اما با شناسایی ۳ واحد جدید طی ۳ ماهه پاییز، مجموع واحدهای دارای وضعیت آلایندگی در بین واحدهای آلاینده از صنایع، معادن و سایر مجموعه ها در حال حاضر ۳۴ واحد مشاهده می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل ادامه داد: آلودگی در حوزه هوا، آلودگی در حوزه مدیریت پساب و عدم دریافت مجوزهای لازم از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست و فعالیت غیر مجاز عمده دلیل آلایندگی واحدهای استان بوده است.

سفیدی بر لزوم پیگیری‌های فنی و حقوقی جهت الزام این واحدها به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی تأکید کرد و گفت: این اقدامات در راستای ارتقا شاخص‌های محیط زیستی استان و حفاظت از منابع طبیعی انجام می شود.