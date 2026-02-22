۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

سفیدی: تعداد واحدهای آلاینده در اردبیل کاهش یافت

اردبیل- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: بر اساس تصمیمات کمیته احصا تعداد ۳۴ واحد در لیست واحدهای آلاینده استان اردبیل طی پاییز سالجاری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سفیدی در جلسه ای با کارشناسان حفاظت محیط زیست با تاکید بر پایش مستمر واحدهای صنعتی و معادن در استان به صورت شبانه روزی اظهار کرد: بر اساس تصمیمات کمیته احصا واحدهای آلاینده استان ذیل ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعداد واحدهای آلاینده در فهرست کاهش یافت.

وی افزود: در بررسی ‌های صورت گرفته و در مقایسه با دوره زمانی ۳ ماهه تابستان، شاهد خروج ۵ واحد از فهرست آلاینده‌ها بوده‌ایم، اما با شناسایی ۳ واحد جدید طی ۳ ماهه پاییز، مجموع واحدهای دارای وضعیت آلایندگی در بین واحدهای آلاینده از صنایع، معادن و سایر مجموعه ها در حال حاضر ۳۴ واحد مشاهده می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل ادامه داد: آلودگی در حوزه هوا، آلودگی در حوزه مدیریت پساب و عدم دریافت مجوزهای لازم از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست و فعالیت غیر مجاز عمده دلیل آلایندگی واحدهای استان بوده است.

سفیدی بر لزوم پیگیری‌های فنی و حقوقی جهت الزام این واحدها به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی تأکید کرد و گفت: این اقدامات در راستای ارتقا شاخص‌های محیط زیستی استان و حفاظت از منابع طبیعی انجام می شود.

