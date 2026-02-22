به گزارش خبرگزازی مهر، حسین رنجبران گفت: به منظور ایجاد فرصت کافی و رعایت حال آن دسته از بازنشستگان که تاکنون موفق به تکمیل فرآیند ثبتنام بیمه تکمیلی خود نشدهاند، با توافق کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و شرکت آتیه سازان حافظ، مهلت ثبتنام در طرحهای پایه و طلایی تا ۲۰ اسفند ماه سال جاری تمدید شد.
وی افزود: تمامی بازنشستگان و مستمریبگیرانی که قصد بهرهمندی از خدمات بیمه تکمیلی درمان(طرحهای پایه و طلایی) را دارند، میبایست در بازه زمانی اعلام شده، نسبت به تکمیل مراحل ثبتنام خود اقدام نمایند.
گفتنی است؛ پس از پایان مهلت اعلام شده (۲۰ اسفند ۱۴۰۴)، امکان تمدید دوباره یا ثبتنام جدید فراهم نخواهد بود.
