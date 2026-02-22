تامین ۱۰۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان

الله اکرم اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از پروژه‌های مهم درمانی در استان بوشهر بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان است که نقش مهمی را در ارائه خدمات مناسب به مردم شهرستان دشتستان و شهرستان‌های درمان ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته برای تکمیل بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان اظهار کرد: بابت تخصیص طرح توازن به میزان هزار میلیارد ریال به بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان از نماینده مردم دشتستان در مجلس تشکر ویژه دارم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: با مساعدت نماینده دشتستان و پیگیری‌های ایشان و پیگیری‌هایی که همکارانمان در سازمان برنامه بودجه داشتند، این مبلغ روزهای آینده تامین اعتبار شده و به پیمانکار داده می‌شود که باعث تسریع در روند ساخت و بازسازی بیمارستان خواهد شد.