۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۱

تامین ۱۰۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان

بوشهر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از تامین هزار میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان ۱۷ توسط نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

الله اکرم اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از پروژه‌های مهم درمانی در استان بوشهر بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان است که نقش مهمی را در ارائه خدمات مناسب به مردم شهرستان دشتستان و شهرستان‌های درمان ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته برای تکمیل بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان اظهار کرد: بابت تخصیص طرح توازن به میزان هزار میلیارد ریال به بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان از نماینده مردم دشتستان در مجلس تشکر ویژه دارم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: با مساعدت نماینده دشتستان و پیگیری‌های ایشان و پیگیری‌هایی که همکارانمان در سازمان برنامه بودجه داشتند، این مبلغ روزهای آینده تامین اعتبار شده و به پیمانکار داده می‌شود که باعث تسریع در روند ساخت و بازسازی بیمارستان خواهد شد.

کد خبر 6756732

