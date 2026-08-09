به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی ظهر یکشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر با گرامیداشت روز خبرنگار و یاد و خاطره شهدای خبرنگار، از تلاشهای اصحاب رسانه در انعکاس واقعیتها، مطالبهگری و پیشبرد اهداف توسعهای استان قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه خبرنگاری رسالتی ارزشمند و اثرگذار است، اظهار کرد: کار خبرنگاری با عشق، انگیزه و تحمل سختیهای فراوان همراه است و از زحمات تمامی خبرنگاران و فعالان رسانهای استان تقدیر میکنیم.
رستمی با تأکید بر نقش رسانهها در توسعه استان افزود: رسانهها ضمن حفظ روحیه مطالبهگری و نقد منصفانه و سازنده، باید برای تحقق اهداف توسعهای استان همافزا باشند. همه دیدگاهها در نظام تصمیمگیری شنیده میشود، اما در نهایت برای اجرای برنامهها نیازمند همراهی و همدلی هستیم.
وی با اشاره به عقبماندگی برخی شاخصهای توسعهای خراسان شمالی گفت: استان برای رسیدن به میانگین کشوری و سپس حرکت به سمت جایگاههای برتر، نیازمند جهش در حوزههای مختلف است و رسانهها میتوانند در این مسیر نقش مهمی ایفا کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ظرفیتهای کشاورزی، گردشگری و اقتصادی خراسان شمالی را قابل توجه دانست و اظهار کرد: ایجاد تصویری واقعی، امیدوارکننده و امن از استان، زمینه جذب سرمایهگذاران را فراهم میکند. البته این به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست، بلکه باید در کنار بیان مسائل و مطالبهگری، ظرفیتها و فرصتهای استان نیز بهدرستی معرفی شوند.
رستمی با اشاره به نقش رسانهها در جنگ روایتها گفت: در کنار موفقیت در عرصه نظامی، در حوزه روایتسازی نیز با همراهی مردم، رسانهها و دستگاههای اجرایی، آرامش و انسجام اجتماعی حفظ شد و این تجربه نشان داد روایت صحیح و بهموقع تا چه اندازه در افزایش تابآوری جامعه مؤثر است.
وی افزود: امروز نیز در مسیر توسعه استان، معرفی ظرفیتها، فرصتهای سرمایهگذاری و دستاوردهای عمرانی در کنار پیگیری مطالبات مردم، میتواند به رونق اقتصادی و جذب سرمایهگذاران کمک کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی در پایان با قدردانی از نقش رسانهها در پیگیری مسائل استان، تأکید کرد: بسیاری از پروژهها با مطالبهگری و پیگیری مستمر رسانهها شتاب گرفته و این همراهی، سرمایهای ارزشمند برای پیشرفت و توسعه خراسان شمالی است.
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