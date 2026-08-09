به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری ظهر یکشنبه در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان فارس با اشاره به اهداف اجرای طرح «حامی» گفت: این طرح با رویکرد تقویت عدالت آموزشی و جبران آموزش‌های مورد نیاز دانش‌آموزان در سطح استان به اجرا درآمده است.

وی افزود: دانش‌آموزانی که در طول سال تحصیلی نتوانسته‌اند مهارت‌های لازم را در دروس پایه کسب کنند، می‌توانند با حضور در پایگاه‌های طرح «حامی» آموزش‌های مورد نیاز خود را دریافت کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به استقبال خانواده‌ها از این طرح گفت: در ابتدا حدود ۱۰ درصد از کلاس‌های درس دوره ابتدایی استان مشمول طرح «حامی» بودند، اما استقبال خانواده‌ها موجب شد شمار دانش‌آموزان پذیرفته‌شده در پایگاه‌های تابستانی این طرح به حدود پنج برابر افزایش یابد.

کلاری در ادامه به موضوع دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل پرداخت و بیان کرد: ترک تحصیل دانش‌آموزان دلایل متعددی دارد و نمی‌توان برای همه موارد نسخه واحدی در نظر گرفت، از این رو ابتدا عوامل مؤثر در ترک تحصیل شناسایی و سپس هر یک از موارد به صورت جداگانه پیگیری شده است.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای کاهش شمار بازماندگان از تحصیل گفت: این موضوع ابعاد مختلفی دارد و حل آن نیازمند مشارکت و همراهی مجموعه‌های مرتبط خارج از آموزش و پرورش نیز هست.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس همچنین از اجرای طرح «توانا» برای ارتقای توانمندی آموزگاران استان خبر داد و گفت: این برنامه با قطب‌بندی ۱۷گانه فارس در حال اجراست و هدف آن تقویت مهارت‌های حرفه‌ای معلمان و ارتقای کیفیت آموزش در مدارس است.

در ادامه این نشست، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش فارس نیز با اشاره به رویکرد طرح «حامی» گفت: در این طرح تلاش می‌شود با ارائه آموزش‌های مستمر، فرآیند یادگیری دانش‌آموزان تقویت شده و زمینه تحقق عدالت آموزشی فراهم شود.

ژیلا حیدری افزود: بیش از ۵۲ هزار دانش‌آموز فارس در پایگاه‌های تابستانی طرح «حامی» حضور دارند و آموزش‌های مورد نیاز خود را در سه درس علوم، فارسی و ریاضی دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: تمرکز بر دروس پایه در این طرح با هدف تقویت بنیان یادگیری دانش‌آموزان و کمک به جبران نقاط ضعف آنان دنبال می‌شود تا دانش‌آموزان با آمادگی بیشتری وارد سال تحصیلی جدید شوند.