به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «روز تولد» به نویسندگی و کارگردانی راحله کرمی و تهیهکنندگی حجت بابائی، در ادامه حضورهای بینالمللی خود، در دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه اسکندریه یونان و هفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم FLIGH – Mostra Internazionale del Cinema di Genova ایتالیا به نمایش درمیآید.
دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه اسکندریه (International Alexandria Short Film Festival) از ۲۶ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۰ تا ۲۴ مهر) در شهر اسکندریه یونان برگزار خواهد شد.
همچنین هفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم FLIGHT از ۱۱ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۹ تا ۲۵ مهر) در شهر جنوا ایتالیا برگزار میشود. این جشنواره با تمرکز بر سینمای مستقل و آثار کوتاه، بلند، مستند و تجربی، میزبان فیلمهایی از کشورهای مختلف است.
فیلم کوتاه «روز تولد» پیش از این نیز در سیوسومین دوره جشنواره بینالمللی محیطزیست و حقوق بشر ECOCINE برزیل، چهلونهمین دوره جشنواره فیلم Weiterstadt آلمان و بیستمین دوره جشنواره Poppy Jasper آمریکا حضور داشته است.
«روز تولد» سومین فیلم کوتاه راحله کرمی در مقام کارگردان است و پس از فیلمهای کوتاه «عروسک» و «دختر خوب» ساخته شده است.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «امروز تولدمه مامان و قرار بهترین روز زندگیم باشه …»
شقایق فریادشیران، ماهانا اخلاص و افسانه شریفزاده بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
عوامل فیلم عبارتند از مشاور کارگردان: کامیار خطیبی، مدیر فیلمبرداری: آرمین مرادی، مدیر برنامهریزی: آیدا کنی، دستیار کارگردان: مسعود قدسی، طراح صحنه و لباس: رضا سلیمانی، مدیر صدابرداری: میلاد ملکی، تدوین: مبین نامور، صداگذاری: امیرحسین صادقی، موسیقی: رد سیتی رکورد، چهرهپرداز: آکادمی آسیا، اصلاح رنگ و نور: نوید منصور قناعی، گروه تصویر: امیررضا علینیا، ناصر برین و امیرحسین محمدی، گروه صحنه و لباس: سمیه زنگنه و سامان رحمانی، مجری طرح: محمد ضرونی، پخش بینالملل: سولماز اعتماد و مشاور رسانهای: زهره کردلو.
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