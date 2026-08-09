به گزارش خبرنگار مهر علی اصغر طهماسبی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پس از پایان موفقیت‌آمیز برنامه‌های اربعین حسینی، مجموعه ظرفیت‌های استان گلستان برای میزبانی شایسته از زائران بارگاه امام رضا(ع) به کار گرفته شده است.

وی با اشاره به حضور گسترده گلستانی‌ها در مراسم اربعین افزود: امسال حدود ۷۰ هزار زائر از استان گلستان راهی عتبات عالیات شدند و ۳۰ موکب گلستان نیز در مسیر خدمت‌رسانی به زائران در عراق فعالیت داشتند.

استاندار گلستان با بیان اینکه این استان یکی از مسیرهای مهم تردد زائران به سمت خراسان رضوی است، گفت: سالانه حدود ۲۰ میلیون زائر از مسیر گلستان عبور می‌کنند و به همین دلیل برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای ارائه خدمات به این مسافران و زائران انجام شده است.

طهماسبی ادامه داد: در همین راستا ۳۹۰ موکب در نقاط مختلف استان به‌ویژه محورهای منتهی به جنگل گلستان مستقر و برای ارائه خدمات پذیرایی، رفاهی و امدادی به زائران آماده خواهند شد.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت و رفاه زائران اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی و انتظامی استان در آماده‌باش قرار دارند تا با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، شرایطی ایمن و مطلوب برای زائران امام رضا(ع) فراهم شود.

استاندار گلستان همچنین وحدت اقوام و مذاهب را یکی از ظرفیت‌های مهم استان در میزبانی از زائران دانست و گفت: حضور برادران اهل سنت در کنار برادران شیعه و ارادت آنان به امام رضا(ع)، جلوه‌ای ارزشمند از وحدت و وفاق ملی است.

طهماسبی خاطرنشان کرد: این همدلی و انسجام اجتماعی با محوریت آیت‌الله نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در گلستان، تقویت شده و می‌تواند گلستان را به الگویی موفق از همزیستی مسالمت‌آمیز و وحدت اقوام و مذاهب در کشور تبدیل کند.اگر بخواهید، می‌توانم همین خبر را در قالب کوتاه‌تر و تند و خبری‌تر برای خروجی خبرگزاری مهر هم تنظیم کنم.