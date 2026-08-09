به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، نخستین دوره از کارگاههای آنلاین نمایشنامهنویسی با عنوان «ایده تا طرح، مسیر خلق نمایشنامه» ذیل بخش «افق مقاومت» بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت برگزار میشود.
این دوره آموزشی که با هدف ارتقای سطح کیفی متون نمایشی طراحی شده است در روزهای ۲۴ و ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۷ برپا میشود.
«ایدهپردازی در نمایشنامه» و «رسیدن به طرح و داستان» مباحثی است که در این کارگاه آموزشی به آنها پرداخته خواهد شد.
ثبتنام در این کارگاه برای علاقهمندان تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ از طریق درگاه اینترنتی جشنواره به نشانی moghavemattheater.ir امکانپذیر است.
با توجه به محدودیت ظرفیت (۲۵ نفر)، اولویت با متقاضیانی است که زودتر نسبت به تکمیل مراحل ثبتنام اقدام کنند.
این سلسله کارگاهها در سه دور برگزار خواهد شد که با پایان یافتن آنها، فعالیتهای بخش «افق مقاومت» در این دوره از جشنواره به اتمام خواهد رسید. اطلاعات مربوط به دورههای آتی در هفتههای آینده اطلاعرسانی میشود.
بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظمتبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پاییز سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.
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