درمان از «یک نسخه برای همه» فاصله می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرانوش، با اشاره به تحولات جدید در حوزه تشخیص بیماریهای خونی، اظهار داشت: پزشکی امروز به سمت ارائه درمانهای شخصیسازیشده برای بیماران حرکت کرده و دوران نسخههای یکسان برای همه بیماران به تدریج رو به پایان است.
مسئول محور اختلالات ارثی و اکتسابی پلاکتی هفدمین کنگره بین المللی و بیست وسومین کنگره ملی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، افزود: پیشرفت فناوریهای آزمایشگاهی و توسعه روشهای نوین، امکان شناخت دقیقتر بیماریها و انتخاب درمان متناسب با شرایط هر بیمار را فراهم کرده است، موضوعی که میتواند به افزایش اثربخشی درمان و بهبود کیفیت زندگی بیماران منجر شود.
فرانوش با بیان اینکه آزمایشهای کلاسیک همچنان جایگاه مهمی در تشخیص بیماریها دارند، ادامه داد: در کنار این روشها، فناوریهای جدید مانند فلوسایتومتری پیشرفته، بررسیهای عملکردی نوین و آزمایشهای ژنتیکی، افقهای تازهای را در تشخیص اختلالات پلاکتی گشودهاند.
این استاد هماتولوژی تأکید کرد: در بسیاری از بیماریهای ارثی مرتبط با پلاکتها، بررسیهای ژنتیکی میتوانند به تشخیص قطعی، پیشبینی روند بیماری و تصمیمگیری دقیقتر برای درمان کمک کنند.
وی افزود: آینده پزشکی بر پایه ترکیب اطلاعات بالینی، آزمایشهای پیشرفته و یافتههای ژنتیکی شکل خواهد گرفت تا برای هر بیمار، مناسبترین راهکار درمانی انتخاب شود.
مسئول محور اختلالات ارثی و اکتسابی پلاکتی کنگره ارتقای کیفیت، خاطرنشان کرد: بهرهگیری از فناوریهای نوین به معنای کنار گذاشتن روشهای قدیمی نیست، بلکه تلفیق تجربه چند دهه گذشته با دستاوردهای جدید علمی، مسیر ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی را هموار میکند.
فرانوش تصریح کرد: هدف نهایی این تحولات، تشخیص دقیقتر، کاهش خطاهای درمانی و حرکت به سوی پزشکی فردمحور است، رویکردی که امروزه به یکی از مهمترین روندهای نظام سلامت در جهان تبدیل شده است.
وی همچنین از بررسی تازهترین دستاوردهای تشخیصی و راهبردهای درمانی اختلالات ارثی و اکتسابی پلاکتی در هفدمین کنگره بین المللی و بیست وسومین کنگره ملی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران که در روزهای ۱۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ در محل برج میلاد تهران برگزار میشود، خبر داد.
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