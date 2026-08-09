  1. سلامت
  2. درمان
۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

درمان از «یک نسخه برای همه» فاصله می گیرد

درمان از «یک نسخه برای همه» فاصله می گیرد

یک استاد هماتولوژی، با اشاره به پیشرفت فناوری‌های آزمایشگاهی و بررسی‌های ژنتیکی، گفت: پزشکی در حال فاصله گرفتن از رویکرد «یک نسخه برای همه» است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرانوش، با اشاره به تحولات جدید در حوزه تشخیص بیماری‌های خونی، اظهار داشت: پزشکی امروز به سمت ارائه درمان‌های شخصی‌سازی‌شده برای بیماران حرکت کرده و دوران نسخه‌های یکسان برای همه بیماران به تدریج رو به پایان است.

مسئول محور اختلالات ارثی و اکتسابی پلاکتی هفدمین کنگره بین المللی و بیست وسومین کنگره ملی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، افزود: پیشرفت فناوری‌های آزمایشگاهی و توسعه روش‌های نوین، امکان شناخت دقیق‌تر بیماری‌ها و انتخاب درمان متناسب با شرایط هر بیمار را فراهم کرده است، موضوعی که می‌تواند به افزایش اثربخشی درمان و بهبود کیفیت زندگی بیماران منجر شود.

فرانوش با بیان اینکه آزمایش‌های کلاسیک همچنان جایگاه مهمی در تشخیص بیماری‌ها دارند، ادامه داد: در کنار این روش‌ها، فناوری‌های جدید مانند فلوسایتومتری پیشرفته، بررسی‌های عملکردی نوین و آزمایش‌های ژنتیکی، افق‌های تازه‌ای را در تشخیص اختلالات پلاکتی گشوده‌اند.

این استاد هماتولوژی تأکید کرد: در بسیاری از بیماری‌های ارثی مرتبط با پلاکت‌ها، بررسی‌های ژنتیکی می‌توانند به تشخیص قطعی، پیش‌بینی روند بیماری و تصمیم‌گیری دقیق‌تر برای درمان کمک کنند.

وی افزود: آینده پزشکی بر پایه ترکیب اطلاعات بالینی، آزمایش‌های پیشرفته و یافته‌های ژنتیکی شکل خواهد گرفت تا برای هر بیمار، مناسب‌ترین راهکار درمانی انتخاب شود.

مسئول محور اختلالات ارثی و اکتسابی پلاکتی کنگره ارتقای کیفیت، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به معنای کنار گذاشتن روش‌های قدیمی نیست، بلکه تلفیق تجربه چند دهه گذشته با دستاوردهای جدید علمی، مسیر ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی را هموار می‌کند.

فرانوش تصریح کرد: هدف نهایی این تحولات، تشخیص دقیق‌تر، کاهش خطاهای درمانی و حرکت به سوی پزشکی فردمحور است، رویکردی که امروزه به یکی از مهم‌ترین روندهای نظام سلامت در جهان تبدیل شده است.

وی همچنین از بررسی تازه‌ترین دستاوردهای تشخیصی و راهبردهای درمانی اختلالات ارثی و اکتسابی پلاکتی در هفدمین کنگره بین المللی و بیست وسومین کنگره ملی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران که در روزهای ۱۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ در محل برج میلاد تهران برگزار می‌شود، خبر داد.

کد مطلب 6912171
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها