یزدی پور: نرخ‌ گذاری دستوری خرمای بم برخلاف اصول بازار است

سید کورش یزدیپور، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از دخالت نهادهای دولتی و خصوصی در تعیین قیمت خرما اظهار داشت: بنده با هرگونه نرخگذاری دستوری مخالف هستم و پیشنهاد مشخص من این است که هزینهکرد کشاورز برای تولید هر کیلو خرما بهطور دقیق برآورد و شفافسازی شود.
وی افزود: وقتی کشاورز از میزان هزینههای تولید خود مطلع باشد، میتواند با در نظر گرفتن درصد سود معقول، محصولش را در بازار رقابتی به فروش برساند.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده که عرضه و تقاضا بهترین تعیینکننده قیمت محصولات کشاورزی است و در این میان، اتحادیه باغداران میتواند نقش محوری در توجیه کشاورزان و مدیریت برآورد هزینهها ایفا کند.
وجود ۶۰ هزار تن خرما در سردخانههای بم
رئیس انجمن سردخانهداران بم در خصوص وضعیت فعلی بازار و دپوی خرمای سال گذشته همزمان با آغاز فصل برداشت جدید، گفت: برای حل این بحران باید ابتدا عیبیابی دقیقی صورت گیرد؛ زیرا تولید ۲۰۰ هزار تن خرمای مضافتی در سال گذشته نشاندهنده توان بالای تولید است، اما سه عامل اساسی موجب شد بخش قابلتوجهی از این محصول در سردخانهها باقی بماند.
یزدیپور، تصریح کرد: نخستین عامل، جمعآوری کارتهای بازرگانی اجارهای توسط دولت بود که موجب وقفه ۱.۵ ماهه در صادرات شد.
وی با بیان اینکه دومین عامل، ممنوعیتهای صادراتی در زمان اوج تقاضا بود گفت: سومین عامل نیز چالشهای ناشی از جنگ در منطقه است که راههای صادراتی بهویژه مسیر دریایی را تحتتأثیر قرار داده است و متأسفانه در حال حاضر حدود ۶۰ هزار تن خرما در سردخانههای بم دپو شده است.
راهکارهای خروج از بحران
وی برای جلوگیری از زیان بیشتر کشاورزان و سردخانهداران، پیشنهاد داد: با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیتهای صادراتی، دولت و بخش خصوصی باید تعامل تنگاتنگی داشته باشند و یکی از راهکارهای فوری، هماهنگی با شهرداریهای کلانشهرها برای اختصاص غرفههای مستقیم در میادین میوه و ترهبار به تاجران و سردخانهداران بمی است.
این فعال حوزه خرما ادامه داد: با حذف واسطهها و عرضه مستقیم، میتوان محصول را با کیفیت عالی و قیمت مناسبتر به دست مصرفکننده رساند و اختلاف فاحش قیمت خرما بین مبدأ و کلانشهرها را کاهش داد.
اعلام آمادگی انجمن سردخانهداران برای همکاری
یزدیپور، با اشاره به نقش سازمان تعاون روستایی، خواستار همکاری بیش از پیش مسئولان کشوری و استانی با بخش خصوصی شد و خاطرنشان کرد: ما به عنوان نماینده سردخانهداران بم، آمادگی کامل داریم تا با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها و تعامل با دولت، برای فروش خرمای دپو شده و بازگشت نقدینگی به چرخه تولید کشاورزان تلاش کنیم.
انتقاد از انفعال سازمان تعاون روستایی در حمایت از باغداران
وی در بخش دیگری از این گفتوگو با انتقاد شدید از عملکرد سازمان تعاون روستایی در سالهای اخیر، اظهار داشت: متأسفانه این سازمان در حال حاضر نقش مؤثری در حمایت از باغداران ایفا نمیکند.
رئیس انجمن سردخانهداران بم گفت: در گذشته، تعاون روستایی در تأمین کارتن و بستهبندی بخش مهمی از نیاز کشاورزان را پوشش میداد، اما اکنون این مسئولیت عملاً بر دوش سردخانهداران افتاده است. همچنین پس از یک دوره خرید تضمینی در سالهای گذشته، دیگر شاهد فعالیت مؤثری از این نهاد در زمینه حمایت از محصولات استراتژیک منطقه نیستیم.
لزوم تفکیک خرمای صادراتی از داخلی برای مدیریت بازار
وی با تأکید بر اینکه ممنوعیتهای صادراتی بدون کارشناسی، اقدامی غیرمنطقی است، تصریح کرد: باید خرمای صادراتی را از خرمای مصرف داخلی تفکیک کرد؛ زیرا خرمای صادراتی به دلیل رطوبت پایین و ماندگاری بالا، کالایی مجزا محسوب میشود و نباید با خرمای عرضه داخلی که رطوبت و شرایط متفاوتی دارد، یکسان انگاشته شود.
یزدی پور، افزود: سازمان تعاون روستایی میتواند با الگوبرداری از طرح خرید میوه شب عید، در فصل برداشت، خرمای مازاد را خریداری و ذخیرهسازی کند که این اقدام نه تنها از دپوی محصول در زمان ممنوعیتهای احتمالی صادرات جلوگیری میکند، بلکه میتواند تضمینکننده تأمین بازار در ایام خاصی همچون ماه رمضان و شب عید باشد و احتمال کمبود را بهکلی از بین ببرد.
نقش کلیدی نمایندگان مجلس در تسهیل تعامل دولت و بخش خصوصی
وی با تأکید بر لزوم پیگیریهای مستمر برای حل بحران موجود، خاطرنشان کرد: نقش حجتالاسلام غضنفرآبادی نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی در ایجاد تعامل سازنده بین بخش خصوصی و بدنه دولت بسیار تعیینکننده است و میتوانند با نفوذ و قدرت اجرایی خود، زمینهساز تصمیمات کارشناسی و تسهیلگر برای خرید حمایتی توسط سازمان تعاون روستایی باشند تا شاهد تکرار آسیبهای فعلی به کشاورزان و سردخانهداران نباشیم.
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