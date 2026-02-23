سرمایه گذاری ۵۵۰ میلیون دلاری بخش خصوصی در تجدیدپذیر ها

سید مهدی حسینی، مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا) در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه انرژی های تجدیدپذیر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار ۵۷۷ و ۷۱ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: از ۲ هزار و۵۷۷ و ۷۱ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ۱۰۰۴ مگاوات آن مربوط به بخش دولتی و مابقی آن مربوط به بخش خصوصی است که آنچه توسط بخش خصوصی انجام شده است یک هزار و ۵۷۳ مگاوات بوده است.

مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران خاطر نشان کرد: مجموع سرمایه گذاری در بخش خصوصی ۵۵۰ میلیون دلار است و به صورت میانگین هزینه سرمایه گذاری برای هر کیلووات ۳۵۰ دلار است.

حسینی در پایان خاطر نشان کرد: از ابتدا تا کنون ۴۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در حال بهره برداری می باشد که طبق پیش بینی های به عمل آمده این میزان تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۵۰۰۰ مگاوات خواهد رسید.