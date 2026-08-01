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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

۱۰۰ درصد روستاهای استان تهران به اینترنت متصل شدند

۱۰۰ درصد روستاهای استان تهران به اینترنت متصل شدند

تهران- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران از اتصال تمامی روستاهای استان به شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رضایی، با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در استان تهران اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۰۰ درصد روستاهای استان به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند و ساکنان این مناطق به خدمات دولت الکترونیک، سلامت، آموزش، بانکداری و سایر خدمات برخط دسترسی دارند.

وی افزود: اگرچه هدف اتصال کامل روستاهای بالای ۲۰ خانوار محقق شده است، اما در برخی نقاط نیاز به ارتقای کیفیت خدمات وجود دارد که این موضوع به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: قانون‌گذار برای وزارت ارتباطات، اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پرسرعت را پیش‌بینی کرده و اجرای کامل این برنامه با جدیت دنبال می‌شود.

رضایی خاطرنشان کرد: تمام تلاش مجموعه ارتباطات استان بر بهبود کیفیت خدمات و ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی در تمامی نقاط استان، به‌ویژه مناطق روستایی، متمرکز است.

کد مطلب 6904970

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