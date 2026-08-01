دمای ۵۰ درجه در خوزستان ماندگار شد

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان برای ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: تا روز سهشنبه وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و حتی بالاتر در اغلب نقاط استان به جز مناطق مرتفع شمالی و شرقی مورد انتظار است.
وی با اشاره به روند تغییرات رطوبت در خوزستان افزود: تا روز دوشنبه افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی استان تداوم خواهد داشت و از روز سهشنبه تا پایان هفته افزایش رطوبت و شرجی به مناطق مرکزی و غربی نیز گسترش مییابد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در این ایام در برخی ساعات در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی و شرقی پدیده غالب وزش باد متوسط و گاهی تندباد لحظهای خواهد بود.
سبزهزاری در خصوص نوسانات دمایی ایستگاههای استان در شبانهروز گذشته بیان کرد: امیدیه با دمای ۵۱.۱ درجه سانتیگراد گرمترین و رامشیر با دمای ۲۶.۹ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی در پایان بیان کرد: اهواز نیز در شبانهروز گذشته به بیشینه دمای ۴۹.۵ و کمینه دمای ۳۰.۷ درجه سانتیگراد رسید.
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