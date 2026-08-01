وزش باد شدید و خیزش گردوخاک تا دوشنبه در قم ادامه دارد

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی و تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد وضعیت جوی استان قم از روز شنبه تا دوشنبه با آسمانی صاف همراه خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در سطح استان رخ خواهد داد.



وی افزود: در این مدت به دلیل افزایش سرعت وزش باد، در برخی مناطق استان وقوع گردوخاک دور از انتظار نیست و جهت غالب وزش باد نیز شرقی پیش‌بینی می‌شود.



کارشناس هواشناسی استان قم بیان کرد: سرعت باد طی این سه روز در بازه ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و تغییرات احتمالی در پیش‌بینی‌ها در بولتن‌های روزهای آینده اعمال می‌شود.



ترابیان با اشاره به وضعیت جوی روز شنبه گفت: آسمان استان در این روز صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک در برخی نقاط پیش‌بینی می‌شود.



کارشناس هواشناسی استان قم درباره وضعیت روز یکشنبه نیز اظهار کرد: شرایط جوی تفاوت محسوسی با روز قبل نخواهد داشت و آسمان صاف همراه با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و احتمال گردوخاک در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: حداقل دمای شهر قم در این روز ۲۵ درجه سانتی‌گراد و حداکثر دما ۳۹ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.



ترابیان با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی روز دوشنبه گفت: آسمان همچنان صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک در برخی نقاط استان ادامه خواهد داشت.



وی افزود: حداقل دمای شهر قم در روز دوشنبه ۲۵ درجه سانتی‌گراد و بیشینه دما ۴۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



کارشناس هواشناسی استان قم در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته، دستجرد با ثبت دمای ۱۹.۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان در ساعات صبحگاهی بود و جمکران نیز با ثبت دمای ۳۹.۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین بعدازظهر استان را به خود اختصاص داد.