پیام تسلیت وزیر فرهنگ در پی درگذشت فرهنگ شکوهی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت فرهنگ شکوهی را تسلیت گفت. متن پیام تسلیت به شرح زیر است:
درگذشت استاد فرهنگ شکوهی، پژوهشگر فرهیخته، شاعر، نویسنده و از راویان صادق فرهنگ و هویت بومی استان سمنان، مایه اندوه و تأثر شد.
آن مرحوم، عمر گرانسنگ خویش را به پاسداشت زبان، ادب، فرهنگ عامه و میراث معنوی این سرزمین اختصاص داد و با پژوهشهای ماندگار، تألیف آثار ارزشمند و تربیت نسلهای علاقهمند، سهمی شایسته در صیانت از سرمایههای فرهنگی ایران ایفا کرد. کوششهای بیوقفه او در ثبت و روایت فرهنگ بومی سمنان، خدمتی ماندگار به حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایرانزمین است.
بیتردید، فرهنگ و تمدن ایران، وامدار فرهیختگانی است که بیهیاهو، عمر خود را صرف شناخت، حفظ و انتقال میراث فرهنگی این مرز و بوم میکنند و استاد فرهنگ شکوهی از جمله این چهرههای اثرگذار و خدوم بود.
اینجانب، درگذشت این پژوهشگر ارجمند را به خانواده محترم ایشان، مردم شریف استان سمنان، جامعه علمی و فرهنگی کشور و همه دوستداران فرهنگ و ادب ایران تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
یاد و نامش در حافظه فرهنگی ایران ماندگار و روحش قرین رحمت واسعه الهی باد.
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