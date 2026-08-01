به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام میکائیل اسکندری صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح عملکرد یکساله شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، اظهار کرد: طی ۱۵۰ روز گذشته برنامههای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با شعار محوری «هیهات منا الذلة» برگزار شد و در این مدت تلاش شد مناسبتهای ملی، انقلابی و مذهبی با مشارکت گسترده مردم و همراهی دستگاههای اجرایی برگزار شود.
وی با بیان اینکه در یک سال گذشته بیش از ۱۵۰ جلسه استانی و ۳۵۰ جلسه شهرستانی برگزار شده است، افزود: حاصل این جلسات تصویب و اجرای بیش از ۷۰۰ مصوبه و برنامه در مناسبتهای مختلف بود که در نهایت به اجرای بیش از ۱۰ هزار برنامه در سطح استان انجامید.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی نقش رسانهها را در انعکاس این برنامهها مؤثر دانست و گفت: خبرنگاران، خبرگزاریها و فعالان رسانهای همواره در خط مقدم جهاد تبیین قرار داشتهاند و بخش مهمی از موفقیت برنامههای فرهنگی و انقلابی استان مرهون تلاش و همراهی آنان است.
برگزاری ۲۰ راهپیمایی شاخص در استان
اسکندری با اشاره به برگزاری ۲۰ راهپیمایی مهم در یک سال اخیر، اظهار کرد: راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن، ۱۳ آبان، راهپیماییهای «جمعههای خشم» در حمایت از مردم فلسطین، تجمعهای محکومیت جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، آیینهای حمایت از جبهه مقاومت و مراسم تشییع شهدای جنگ تحمیلی اخیر، از مهمترین برنامههای برگزار شده در استان بوده است.
وی افزود: حضور گسترده مردم در این مراسمها، پیام روشنی از انسجام ملی، پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و حمایت از جبهه مقاومت به جهانیان مخابره کرد.
اجتماعات مردمی؛ سرمایه راهبردی نظام
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، راهپیماییها و اجتماعات مردمی را مهمترین سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: هرچه حضور مردم در صحنههای مختلف پررنگتر باشد، دشمن در تحقق سناریوهای خود برای ایجاد ناامیدی، تفرقه و براندازی ناکامتر خواهد ماند.
وی تأکید کرد: قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مشارکت مردم نهفته است و همین حضور، مهمترین عامل بازدارندگی در برابر توطئههای دشمنان محسوب میشود.
مراسم جاماندگان اربعین در تبریز برگزار میشود
اسکندری با اشاره به برنامههای اربعین حسینی در استان گفت: مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین امسال با شعار «باید برخاست» برگزار میشود و این مراسم نمادی از پیوند نهضت عاشورا، فرهنگ اربعین و مقاومت خواهد بود.
وی افزود: این مراسم روز ۱۳ مردادماه از ساعت 10 صبح همزمان با سراسر کشور در تبریز برگزار میشود و شرکتکنندگان از دو مسیر به سمت مصلای اعظم حضرت امام خمینی (ره) حرکت خواهند کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ادامه داد: مسیر نخست از چهارراه شهید بهشتی و مسیر دوم از میدان قونقا به سمت مصلا خواهد بود و در طول مسیر نیز مواکب مردمی خدمات فرهنگی، پذیرایی و رفاهی به شرکتکنندگان ارائه خواهند کرد.
وی گفت: پس از اقامه نماز، مراسم با قرائت زیارت اربعین، عزاداری و برنامههای فرهنگی در مصلای اعظم حضرت امام (ره) به پایان خواهد رسید.
شورای هماهنگی مسئول اعزام زائران نیست
اسکندری در پاسخ به پرسشی درباره اعزام زائران اربعین اظهار کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مسئولیتی در زمینه اعزام زائران ندارد و وظیفه این شورا برنامهریزی، هماهنگی و اجرای مراسمهای فرهنگی و انقلابی است.
وی همچنین درباره تعیین مسیرهای راهپیمایی در تبریز گفت: مسیرهای برگزاری مراسمها بر اساس مصوبات و متناسب با شرایط شهری تعیین میشود و با توجه به تغییرات کالبدی شهر، برخی مسیرهای گذشته تغییر یافته و اکنون برای هر مناسبت، مسیرهای متناسب با شرایط موجود انتخاب میشود.
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