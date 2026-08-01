به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای به مناسبت ششمین سالگرد درگذشت رمضان عبدالله شلح دبیرکل سابق این جنبش، بر پایبندی خود به گزینه مقاومت تأکید کرد.

جهاد اسلامی اعلام کرد که رژیم اشغالگر، با وجود تجاوزات آشکار و علنی در برابر دیدگان همه طرف‌ها، از جمله «شورای صلح» و میانجی‌ها، به تجاوزات خود علیه ملت فلسطین ادامه می‌دهد.

این جنبش بر این باور است که تداوم تشدید اقدامات و نقض توافق آتش‌بس توسط تل آویو، این اعتقاد را تقویت می‌کند که توافق و فرمول‌های ارائه‌ شده قادر به مهار رژیم صهیونیستی و توقف تجاوز به فلسطینیان به ویژه در نوار غزه، نیستند.

جهاد اسلامی تأکید کرد که تشدید کنونی، همه طرف‌ها را در برابر مسئولیت‌هایشان قرار می‌دهد و میزان جدیت در الزام رژیم صهیونیستی به اجرای مفاد مرحله اول توافق را می‌آزماید. این جنبش همچنین بر لزوم اجرای کامل مرحله اول، شامل توقف حملات، کشتار، تخریب و ترور، پیش از هرگونه انتقال به مرحله جدید، تأکید کرد.

پیش از این، جنبش حماس نیز تأکید کرده بود که «اجرای مرحله دوم توافق منوط به پایبندی رژیم اشغالگر به اجرای تمام مفاد مرحله اول است».

این جنبش اشاره کرد که «موافقت با گنجاندن پرونده سلاح‌های سنگین در چارچوب توافق، مشروط به توقف تمام اشکال تجاوز و عقب‌نشینی از نوار غزه شده است».

موافقت حماس با انتقال به مرحله دوم، مشروط به «ورود کمیته اداری، استقرار نیروهای حفاظت بین‌المللی، انحلال باندهای مسلح و شبه‌نظامیانی که توسط رژیم اشغالگر تشکیل شده‌اند، و بازسازی» است. تضمین حق تعیین سرنوشت، تشکیل کشور مستقل فلسطین و حمایت از حقوق شهروندان از دیگر پیش شرط های حماس برای انتقال به مرحله دوم است.

رژیم اشغالگر صهیونیستی با وجود اعلام «آتش‌بس»، همچنان به نسل‌کشی در نوار غزه ادامه می‌دهد و این امر منجر به افزایش تعداد شهدا، مجروحان و مفقودان می‌شود.