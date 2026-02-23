به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی کاوسی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها از ارسال ۸۷ اثر دانش‌آموزی استان به کنگره ملی «سرو سرخ» خبر داد و افزود: دانش‌آموزان با استقبال چشمگیر از این رویداد فرهنگی، آثار خود را با محوریت زندگی و رشادت‌های ۱۱۲ شهید امدادگر استان به دبیرخانه کنگره ارسال کرده‌اند.

وی با اشاره به مشارکت گسترده مدارس در طرح «راویان سرو سرخ»، افزود: آثار ارسال‌شده در قالب‌های متنوعی از جمله دل‌نوشته، کلیپ، پادکست، مقاله و آثار هنری تهیه شده که بیانگر علاقه و انگیزه نسل نوجوان نسبت به ترویج فرهنگ ایثار، نوع‌دوستی و خدمت به مردم است.

کاوسی حرکت فرهنگی «سرو سرخ» را اقدامی ارزشمند در جهت زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدای امدادگر هلال‌احمر دانست و تأکید کرد: این برنامه زمینه‌ای برای انتقال ارزش‌های والای ایثار و فداکاری به نسل امروز فراهم می‌کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی با اشاره به زمان‌بندی اجرای این کنگره، بیان کرد: دانش‌آموزان علاقه‌مند برای شرکت در کنگره می‌توانند تا ۱۵ اسفندماه سال جاری آثار خود را از طریق مدارس و واحدهای مربوطه در جمعیت هلال‌احمر استان ارسال کنند.

کاوسی اظهار داشت: از دانش‌آموزان، مربیان و مدیران مدارس خواستاریم با مشارکت هرچه بیشتر در این رویداد فرهنگی، نقش اثرگذاری در پاسداشت فرهنگ ایثار و انسان‌دوستی ایفا کنند.