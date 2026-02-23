۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳

ارسال ۸۷ اثر دانش‌آموزی خراسان جنوبی به کنگره «سرو سرخ»

ارسال ۸۷ اثر دانش‌آموزی خراسان جنوبی به کنگره «سرو سرخ»

بیرجند- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی از ارسال ۸۷ اثر دانش‌آموزی استان به کنگره ملی «سرو سرخ» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی کاوسی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها از ارسال ۸۷ اثر دانش‌آموزی استان به کنگره ملی «سرو سرخ» خبر داد و افزود: دانش‌آموزان با استقبال چشمگیر از این رویداد فرهنگی، آثار خود را با محوریت زندگی و رشادت‌های ۱۱۲ شهید امدادگر استان به دبیرخانه کنگره ارسال کرده‌اند.

وی با اشاره به مشارکت گسترده مدارس در طرح «راویان سرو سرخ»، افزود: آثار ارسال‌شده در قالب‌های متنوعی از جمله دل‌نوشته، کلیپ، پادکست، مقاله و آثار هنری تهیه شده که بیانگر علاقه و انگیزه نسل نوجوان نسبت به ترویج فرهنگ ایثار، نوع‌دوستی و خدمت به مردم است.

کاوسی حرکت فرهنگی «سرو سرخ» را اقدامی ارزشمند در جهت زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدای امدادگر هلال‌احمر دانست و تأکید کرد: این برنامه زمینه‌ای برای انتقال ارزش‌های والای ایثار و فداکاری به نسل امروز فراهم می‌کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی با اشاره به زمان‌بندی اجرای این کنگره، بیان کرد: دانش‌آموزان علاقه‌مند برای شرکت در کنگره می‌توانند تا ۱۵ اسفندماه سال جاری آثار خود را از طریق مدارس و واحدهای مربوطه در جمعیت هلال‌احمر استان ارسال کنند.

کاوسی اظهار داشت: از دانش‌آموزان، مربیان و مدیران مدارس خواستاریم با مشارکت هرچه بیشتر در این رویداد فرهنگی، نقش اثرگذاری در پاسداشت فرهنگ ایثار و انسان‌دوستی ایفا کنند.

کد خبر 6757235

