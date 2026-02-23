شریفی: تصمیم گیری برای زمان فعالیت مدارس استان سمنان تفویض شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش در سالن جلسات اداره کل آموزش و پرورش سمنان از تفویض اختیار تصمیم گیری زمان فعالیت واحدهای آموزشی به مدارس خبر داد.

وی با بیان اینکه هر یک از مقاطع آموزشی در این ماه مبارک نیازمند برنامه ریزی مجزا است، افزود: با توجه به جنس و مقطع تحصیلی تعیین ساعات فعالیت واحدهای آموزشی در ماه مبارک رمضان نیازمند رویکرد انعطاف پذیری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به اینکه امکان تصمیم گیری متمرکز و یکسان برای همه مدارس و مقاطع وجود ندارد، اظهار کرد: این تصمیم گیری شامل تعدیل و تغییر ساعات آموزشی، زمان بندی ساعات تفریح و شناور شدن ساعت حضور می شود.

شریفی با تاکید بر اینکه این تصمیم گیری ها بر عهده شورای مدارس واگذار شده است، تصریح کرد: این تصمیم ها پس از تأیید آموزش و پرورش ناحیه قابل اجرا است.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت مدارس تا ۲۷ اسفند ماه ادامه دار است، افزود: فعالیت مدارس زودتر از این تاریخ نباید اعلام تعطیلی کنند.