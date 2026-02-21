امدادگران هلال احمر هفته گذشته ۴۲۳ نفر را نجات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات این سازمان با تشریح گزارش هفتگی مدیریت عملیات (EOC) اظهار کرد: در هفته گذشته، امدادگران و نجاتگران در مجموع به ۴۲۴ حادثه در سطح کشور امدادرسانی کردند.

وی افزود: در جریان این حوادث، ۴۲۳ نفر خدمات امدادی دریافت کردند که از این تعداد، ۳۷ نفر به صورت سرپایی در محل درمان و ۲۳۵ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین ۳۷ نفر نجات فنی، ۲۷ مورد رهاسازی فوتی، ۳۴ نفر انتقال به مناطق امن و ۱۰ نفر اسکان اضطراری انجام شد.

کبادی با اشاره به عملیات‌های مرتبط با شرایط جوی بیان کرد: ۲۲ نفر از گرفتارشدگان در برف و سیل رهاسازی شدند و ۲۱ نفر نیز اقلام امدادی دریافت کردند. در همین مدت، ۶ خودرو نیز در عملیات‌های امدادی مورد استفاده قرار گرفت.

وی ادامه داد: در حوزه تجمعات انبوه و مراجعات حضوری نیز ۱۴۲ خدمت ارائه شد که شامل ۹۹ مورد درمان سرپایی، ۲۹ مورد انتقال به مراکز درمانی و ۱۴ مورد اسکان اضطراری بود.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر،با اشاره به اقلام توزیعی در حوادث این هفته گفت: ۱۲ بسته غذایی، ۱۷ دستگاه چادر امدادی، ۸ قوطی کنسروجات، ۱۲ تخته پتو، ۸۰ کیلوگرم نایلون پوشش چادر، ۶ تخته موکت و ۳ شعله والور میان آسیب‌دیدگان توزیع شد.

محمدحسین کبادی، درباره پراکندگی حوادث در استان‌ها تصریح کرد: استان‌های اصفهان و گلستان هرکدام با ۳۶ حادثه، خراسان جنوبی با ۲۹ حادثه و آذربایجان غربی با ۲۶ حادثه بیشترین آمار حوادث را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: بیشترین تعداد مصدومان مربوط به استان اصفهان با ۷۱ نفر، گلستان با ۶۴ نفر و خراسان جنوبی با ۵۲ نفر بوده است. همچنین اصفهان و گلستان هرکدام با ۲۸ نفر بیشترین مصدوم انتقالی را ثبت کردند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر،با اشاره به سهم انواع حوادث گفت: ۷۱ درصد حوادث ثبت شده ترافیکی، ۱۱ درصد فوریت‌های پزشکی، ۷ درصد جوی اقلیمی، ۳ درصد کوهستان، ۲ درصد مفقودی و ۶ درصد سایر موارد بوده است.

کبادی خاطرنشان کرد: در محورهای برون‌شهری کشور نیز ۳۰۰ حادثه ترافیکی به ثبت رسید که منجر به انتقال ۱۸۸ مصدوم به مراکز درمانی و درمان سرپایی ۳۲ نفر در محل حادثه شد. در این بخش، گلستان با ۲۶ حادثه، اصفهان با ۲۵ حادثه و خراسان جنوبی با ۲۲ حادثه بیشترین آمار را داشتند.

وی در پایان درباره حوادث جوی گفت: طی این مدت ۳۱ حادثه جوی در کشور رخ داد که ۲۲ نفر درگیر شدند و ۱۲ نفر از گرفتارشدگان در برف، کولاک، سیل و آبگرفتگی به مناطق امن منتقل شدند. استان‌های گلستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و آذربایجان شرقی هرکدام با ۴ حادثه، بیشترین حوادث جوی را ثبت کردند.