به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در آذربایجان غربی ویژه ماه مبارک رمضان، سوال مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها به صورت روزانه منتشر می‌شود.

در راستای اجرای این طرح هر روز به قید قرعه ۱۰ کارت ۱۰ میلیون ریالی به برگزیدگان مسابقه پیامکی اهدا می‌شود.

روزانه اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح به اطلاع مردم استان خواهد رسید.

جهت شرکت در مسابقه پویش زندگی با آیه ها پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۱۳۹ ارسال کنید.

مسابقه روز هفتم زندگی با آیه ها

مفهوم آیه ۹۱ سوره مائده ( إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.کار خوب، پاک کن اشتباه هاست

۲.هرچه داریم، از خداست

۳. قرآن چراغ راه مومن

۴.شیطان میخواهد بین مومنین عداوت و دشمنی ایجاد کند

اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح امروز در سوال روز هشتم منتشر می‌شود.