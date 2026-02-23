۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۲۴

سوال پنجم مسابقه پیامکی زندگی با آیه‌ها در آذربایجان غربی اعلام شد

ارومیه- سوال پنجم مسابقه پیامکی طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» که به صورت روزانه ‌و در ایام ماه رمضان برگزار می‌شود در آذربایجان غربی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در آذربایجان غربی ویژه ماه مبارک رمضان، سوال مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها به صورت روزانه منتشر می‌شود.

در راستای اجرای این طرح هر روز به قید قرعه ۱۰ کارت ۱۰ میلیون ریالی به برگزیدگان مسابقه پیامکی اهدا می‌شود.

روزانه اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح به اطلاع مردم استان خواهد رسید.

جهت شرکت در مسابقه پویش زندگی با آیه ها پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۱۳۹ ارسال کنید.

مسابقه روز پنجم زندگی با آیه ها

مفهوم آیه ۱۳۹ سوره نساء ( أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.آمادگی کامل در برابر دشمن

۲.قرآن ، چراغ راه زندگی

۳. تمام عزت نزد خداست

۴.جواب دادن بدی با خوبی

اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح امروز در سوال روز ششم منتشر می‌شود.

