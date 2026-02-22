۳ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۳۵

سوال چهارم مسابقه پیامکی زندگی با آیه‌ها در آذربایجان غربی اعلام شد

ارومیه- سوال چهارم مسابقه پیامکی طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» که به صورت روزانه ‌و در ایام ماه رمضان برگزار می‌شود در آذربایجان غربی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در آذربایجان غربی ویژه ماه مبارک رمضان، سوال مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها به صورت روزانه منتشر می‌شود.

در راستای اجرای این طرح هر روز به قید قرعه ۱۰ کارت ۱۰ میلیون ریالی به برگزیدگان مسابقه پیامکی اهدا می‌شود.

روزانه اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح به اطلاع مردم استان خواهد رسید.

جهت شرکت در مسابقه پویش زندگی با آیه ها پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۱۳۹ ارسال کنید.

مسابقه روز چهارم زندگی با آیه ها

مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آل عمران وَقَالُواْ حَسبُنَا ٱللَّهُ وَنِعمَ ٱلوَکِیلُ در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.خدا، بهترین تکیه گاه و کفایت کننده است

۲.شیطان میان مومنان جدایی می اندازد

۳. لزوم رعایت انصاف و عدالت

۴.کمک به فقرا و نیازمندان

اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح امروز در سوال روز پنحم منتشر می‌شود.

