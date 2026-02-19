  1. استانها
  2. کردستان
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۳۲

اعلام سوال اول مسابقه پیامکی زندگی با آیه‌ها ویژه ماه رمضان در کردستان

سنندج- سوال نخست مسابقه پیامکی طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» که به صورت روزانه ‌و در ایام ماه رمضان برگزار می‌شود، در کردستان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در کردستان ویژه ماه مبارک رمضان، سوال مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها به صورت روزانه منتشر می‌شود.

در راستای اجرای این طرح هر روز به قید قرعه ۱۰ کارت ۱۰ میلیون ریالی به برگزیدگان مسابقه پیامکی اهدا می‌شود.

شرکت کنندگان باید گزینه صحیح را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۱۹۸۸ ارسال کنند.

روزانه اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح به اطلاع مردم استان خواهد رسید.

براساس اجرای این طرح سوال مسابقه پیامکی روز نخست ماه مبارک رمضان به شرح زیر است:

مفهوم آیه ۴۵ سوره بقره (وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ) در کدام گزینه بیان شده است؟ "

۱) صبر و نماز، تکیه گاه محکم مؤمن

۲) پرهیز از دروغگویی

۳) نترسیدن از بزرگی لشکر دشمن

۴) ببخش تا بخشیده شوی

لطفا گزینه صحیح را به ۳۰۰۰۱۹۸۸ پیامک کنید.

پاسخ صحیح و اسامی برندگان ذیل سوال روز بعد منتشر می‌شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها