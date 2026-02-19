به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در کردستان ویژه ماه مبارک رمضان، سوال مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها به صورت روزانه منتشر می‌شود.

در راستای اجرای این طرح هر روز به قید قرعه ۱۰ کارت ۱۰ میلیون ریالی به برگزیدگان مسابقه پیامکی اهدا می‌شود.

شرکت کنندگان باید گزینه صحیح را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۱۹۸۸ ارسال کنند.

روزانه اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح به اطلاع مردم استان خواهد رسید.

براساس اجرای این طرح سوال مسابقه پیامکی روز نخست ماه مبارک رمضان به شرح زیر است:

مفهوم آیه ۴۵ سوره بقره (وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ) در کدام گزینه بیان شده است؟ "

۱) صبر و نماز، تکیه گاه محکم مؤمن

۲) پرهیز از دروغگویی

۳) نترسیدن از بزرگی لشکر دشمن

۴) ببخش تا بخشیده شوی

لطفا گزینه صحیح را به ۳۰۰۰۱۹۸۸ پیامک کنید.

پاسخ صحیح و اسامی برندگان ذیل سوال روز بعد منتشر می‌شود.